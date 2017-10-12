هل يصبح جورج وياه لاعب الجزيرة الإماراتي السابق رئيسا لليبيريا؟

رجحت تقارير صحفية ليبيرية وعالمية فوز أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا جورج وياه عن الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي برئاسة ليبيريا، خلفًا للرئيسة السابقة جونسون سيريليف والتي قضت ولايتين.

وكان جورج وياه في تنافس مع جوزيف بوكاي نائب الرئيسة ومرشح الحزب الحاكم “حزب الوحدة” وتشارلز بومسكاين رئيس حزب الحرية.

وتنص القوانين على ضرورة حصول المرشح الفائز على أكثر من 50% من الأصوات، لكن الصحف الليبيرية أكد أن نجم الكرة السابق البالغ من العمر 51 عامًا قد فاز من الجولة الأولى.

ويُنتظر أن تعلن النتائج الرسمية في 25 أكتوبر الحالي، لكن السيناتور جورج وياه قد يصبح أول فائز بالكرة الذهبية يصل لرئاسة بلاده.

ويعد جورج وياه أسطورة كرة القدم الأفريقية لأنه اللاعب الوحيد من أفريقيا الذي فاز بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم العالم 1995، رغم أنه ينتمي لبلد لا يملك تاريخًا كبيرًا في كرة القدم الأفريقية.

ولعب النجم السابق لفرق موناكو وباريس سان جيرمان في فرنسا وميلان في إيطاليا وتشيلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، كما لعب للجزيرة الإماراتي موسمي 2001/2002 و2002/2003..