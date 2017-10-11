الدنمارك تدخل التصنيف مع سويسرا وإيطاليا وكرواتيا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

كشفت أرقام تصنيف منتخبات كرة القدم لدى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا“، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الدنماركي سيتجاوز نظيره الأيرلندي الشمالي ؛ليدخل بذلك في نفس تصنيف منتخبات سويسرا وإيطاليا وكرواتيا في قرعة الملحق الأوروبي الفاصل ،المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضحت “آلية” التوقع بالموقع الإلكترونى لتصنيف “الفيفا”، الذي تصدر نسخته الجديدة، يوم الاثنين المقبل، أن منتخبات سويسرا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك ،ستكون صاحبة أعلى أعداد من النقاط بين المنتخبات الثمانية المشاركة في الملحق الأوروبي الفاصل.

وينتظر أن يتجاوز المنتخب الدنماركي نظيريه الأيرلندي الشمالي والسويدي في التصنيف، بعد تعادله مع رومانيا وفوزه على مونتنيغرو في مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

أما منتخب أيرلندا الشمالية، فقد حسم تراجعه في التصنيف بالهزيمتين أمام ألمانيا والنرويج، وسيدخل مع منتخبات السويد وأيرلندا واليونان في قائمة المنتخبات غير المصنفة بالقرعة.

وتسحب القرعة بحيث يلتقي منتخب من المصنفين منتخبًا من غير المصنفين، وبعدها يوضح اسمي المنتخبين المتنافسين مع بعضهما البعض في إناء ثالث ،ويجرى السحب مجددًا ؛ليستضيف المنتخب ،الذي يسحب اسمه أولًا مباراة الذهاب، خلال منافسات الملحق المقررة بين التاسع والـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.