منتخب كرواتيا يستعين بمدرب نادي الهلال السعودي والعين السابق

كشفت الصحف الكرواتية، اليوم السبت، عن تعيين المدرب زلاتكو داليتش مدرب نادييْ الهلال السعودي والعين الإماراتي سابقًا ليقود المنتخب بدلًا من المدرب الحالي آنتي شاشيتش.

وجاءت إقالة شاشيتش قبل المباراة الحاسمة أمام مضيفه الأوكراني في ختام مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال دافور سوكر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إن الاتحاد استغنى عن خدمات آنتي شاشيتش مدرب المنتخب الوطني وعين زلاتكو داليتش بدلًا منه اليوم السبت.

Zlatko Dalić becomes new #Croatia head coach as HNS Executive Committee decides to part ways with Ante Čačić.#BeProud #Vatreni pic.twitter.com/pxC784hcCA — HNS | CFF (@HNS_CFF) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وقال سوكر في مؤتمر صحفي في العاصمة زغرب إن “داليتش هو مدرب المنتخب الكرواتي الجديد وسيكون مسؤولًا عن الفريق في مباراته الأخيرة على أرض أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول الكرواتي “بعد ليلة طويلة وافق مجلس إدارة الاتحاد وبالإجماع على الاستغناء عن خدمات شاشيتش.. لقد حصلنا فقط على 4 نقاط في آخر 4 مباريات ومن ثم اضطررنا للسير في هذا الاتجاه واتخاذ هذا القرار”.

وصبت الجماهير الكرواتية حام غضبها على المدرب بسبب التعادل المخيب للأمال أمام نظيره الفنلندي 1/1 أمس الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.

وكان زلاتكو قاب قوسين أو أدنى من تدريب النصر أو الشباب السعوديين قبل أن تفشل مفاوضات الناديين مع المدرب الذي سبق له تحقيق إنجازات مع الهلال والعين.