منتخب كرواتيا يستعين بمدرب نادي الهلال السعودي والعين السابق

كشفت الصحف الكرواتية، اليوم السبت، عن تعيين المدرب زلاتكو داليتش مدرب نادييْ الهلال السعودي والعين الإماراتي سابقًا ليقود المنتخب بدلًا من المدرب الحالي آنتي شاشيتش.

وجاءت إقالة شاشيتش قبل المباراة الحاسمة أمام مضيفه الأوكراني في ختام مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال دافور سوكر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إن الاتحاد استغنى عن خدمات آنتي شاشيتش مدرب المنتخب الوطني وعين زلاتكو داليتش بدلًا منه اليوم السبت.

Zlatko Dalić becomes new #Croatia head coach as HNS Executive Committee decides to part ways with Ante Čačić.#BeProud #Vatreni pic.twitter.com/pxC784hcCA

— HNS | CFF (@HNS_CFF) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧