شركة تلفزيونات تواجه شبح الإفلاس بسبب نتائج الأرجنتين

وضعت شركة لبيع التلفزيونات نفسها في موقف حرج وصعب مع عملائها بسبب احتمالية غياب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عن نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وأعلنت شركة “نوبلكس” لأجهزة التلفزيون عن عرض في أغسطس الماضي يضمن لكل من اشترى تلفزيونًا بحجم 50 بوصة K4 في الفترة من 24 أغسطس و31 أغسطس الماضي استرداد كامل المبلغ الذي دفعه في حال فشل الأرجنتين في التأهل إلى مونديال روسيا العام المقبل.

وتواجه الأرجنتين الفائزة باللقب مرتين ووصيفة البطل في 2014 خطرًا حقيقيًا بعدم التأهل إلى المونديال بعد تعادلها دون أهداف مع بيرو فجر الجمعة.

وقبل مواجهة أوروغواي الأخيرة شهدت مبيعات الشركة نحو 300 جهاز تلفزيون متاح للعرض، لكن الشركة تستعد لردّ هذه المبالغ التي حصلت عليها من العملاء نظرًا لتعثر الأرجنتين بشكل كبير.

وسيكون من الصعب على الأرجنتين أن تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد التعادل السلبي مع بيرو في بوينس آيرس، ويجب الفوز على أرض الإكوادور في الجولة الأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل لضمان مقعدها في روسيا، وتعثر أحد المنافسين.

وقال لويس غالي، رئيس مجموعة نيوزان-نوبلكس لمحطة “لا ريد” الإذاعية: “ذهب 7 آلاف شخص إلى موقعنا لشراء أجهزة التلفزيون بعد التعادل مع بيرو”.