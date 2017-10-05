ليفاندوفسكي يقود بولندا لاكتساح أرمينيا والاقتراب من المونديال.. وصحوة متأخرة للتشيك

المصدر: د -ب-أ

واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بولندا إلى خطة جديدة ومهمة على طريق التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بفوزه الساحق 6 / 1 على مضيفه الأرميني اليوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ست نقاط أمام منتخبي مونتنغرو والدنمارك اللذين يلتقيان اليوم في إطار نفس الجولة.

وضمن المنتخب البولندي على الأقل التأهل للملحق الأوروبي الفاصل فيما يمكن أن تحسم مباراة منتخب مونتنغرو مع الدنمارك بطاقة التأهل رسميا لبولندا إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل.

وافتتح كاميل جروشيسكي التسجيل في المباراة مبكرا بهدف التقدم لبولندا في الدقيقة الثانية ثم أضاف ليفاندوفسكي هدفين متتاليين أحرزهما في الدقيقتين 18 و25 ليحسم الفريق البولندي المباراة تماما في شوطها الأول رغم هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض والذي سجله هوفانيس هامباردزوميان في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب البولندي ثلاثة أهداف أخرى سجلها جاكوب بلازتشيكوفيسكي وليفاندوفسكي ورافال فولسكي في الدقائق 58 و64 و89 .

صحوة تشيكية متأخرة

أفاق المنتخب التشيكي لكرة القدم بعد فوات الأوان واستعاد نغمة الانتصارات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بفوز معنوي على مضيفه منتخب أذربيجان 2 / 1 اليوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 12 نقطة لينتزع المركز الثالث من منتخب أذربيجان الذي تجمد رصيده عند عشر نقاط علما بأن الفريقين فقدا فرصة الصراع على التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

وأنهى المنتخب التشيكي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله يان كوبيك في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني، تعادل إفران إسماعيلوف لأذربيجان من ضربة جزاء في الدقيقة 55 لكن أنتونين باراك سجل هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 66 .

والفوز هو الأول للمنتخب التشيكي في آخر أربع مباريات خاضها بالتصفيات حيث شهدت المباريات الثلاثة الماضية تعادلا ثم هزيمتين متتاليتين.