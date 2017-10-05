الفيفا: يتبقى الكثير لإكمال البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2018

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إن الاستعدادات لإقامة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تسير حسب الخطة لكن يتبقى الكثير من العمل أيضًا.

وقال كولن سميث مدير المسابقات في الفيفا للصحفيين: “في المجمل حالة الاستعداد جيدة والتخطيط للحدث جيد ويسير حسب الخطة.”

وأضاف المسؤول “لا يزال هناك الكثير من العمل خاصة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين من أجل اكمال جميع الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية فيما يتصل بالإنشاءات وبعض الأعمال التكميلية الأخرى”.

ويشعر المسؤولون الروس بالتفاؤل إزاء استعدادات بلادهم لاستضافة الحدث الرياضي الكبير لكنهم يقرون ببعض التأخير أيضًا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي إن العمل في الاستادات التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2018 يسير وفقًا للجدول الزمني في المجمل مع وجود بعض التأخير.

وفي أغسطس الماضي أقرّت الشركة التي تقوم ببناء استاد مدينة سمارا، الذي سيستضيف 6 مباريات في النهائيات بما في ذلك مباراة في دور الـ 8، بأنها متأخرة عن الخطة بواقع 30 يومًا لكنها تأمل في الانتهاء من إنشاء الاستاد بنهاية العام الجاري وهو الموعد النهائي المبدئي للانتهاء من العمل.

وقال سميث عن استاد سمارا: “المقاولون والمدينة والمنطقة وكل الأطراف المعنية أوضحوا أنهم قادرون على إتمام العمل في الاستاد بحلول نهاية العام.. هذا جانب تواجه فيه روسيا ضغطًا في المواعيد ولابد من الالتزام بالمواعيد”.

وخلال مباريات كأس القارات في وقت سابق من العام الحالي كشفت روسيا عن 4 من 12 استادًا من المقرر أن تستضيف النهائيات العالمية.

ولا تزال الكثير من الملاعب المتبقية قيد الإنشاء ولم يتم استخدامها أو تجربتها بعد.

وستقام منافسات كأس العالم بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين في 12 ملعبًا في 11 مدينة تشمل موسكو وسان بطرسبرغ وكازان وسوتشي.