غرامات بالجملة قبل بدء خامس جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

نال عدد من المنتخبات الأفريقية عقوبات مالية بسبب مخالفاتها خلال الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي أُقيمت في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتبار الغابون خاسرة 3-صفر ضد كوت ديفوار لإشراكها لاعبًا غير مؤهل، هو مرلين تاندغيغورا.

ولكن نظرًا لكون المباراة انتهت بهذه النتيجة في العاصمة الغابونية ليبريفيل، اقتصرت العقوبة على غرامة قيمتها 6,200 دولار.

أما نيجيريا، فغرمت مبلغ 30 ألف دولار أميركي بعد اجتياح مشجعيها أرض ملعب في ولاية أويو، في القمة التي شهدت فوزها الرباعي الساحق على الكاميرون.

وتلقت جمهورية الكونغو الديموقراطية غرامة بقيمة 20 ألف دولار لقيام مشجعيها برمي الزجاجات وإشعال مفرقعات حارقة خلال التعادل 2-2 مع تونس في كينشاسا.

وغرمت مالي 15 ألف دولار لقيام مشجعيها برمي أرض ملعب باماكو بالزجاجات وكراسي المدرجات خلال تعادل سلبي مع المغرب.

وتلقت زامبيا عقوبة بقيمة 7 آلاف دولار بعدما رمى المشجعون مقذوفات مختلفة على أرض الملعب خلال الفوز 3-1 على الجزائر في لوساكا.

واكتفى الاتحاد الدولي بتحذير السنغال وبوركينا فاسو بسبب تأخر موعد انطلاق مباراتين بينهما في دكار وواغادوغو.