كاسيميرو يحمل شارة قيادة منتخب البرازيل

قرر البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي ” تيتي ” ،مدرب المنتخب البرازيلي، إسناد شارة القيادة لكاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد ،خلال اللقاءين أمام بوليفيا والتشيلي في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 .

وأصبح كاسيميرو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ريال مدريد ،ومنتخب البرازيل ،في ظرف موسمين فقط بعد فترة لعب خلالها للفريق الثاني لريال مدريد ،ومعارًا لفريق بورتو البرتغالي لمدة موسم واحد .

ومنذ عودته لريال مدريد صيف 2015 ،أصبح البرازيلي أحد أفضل لاعبي وسط الارتكاز في العالم، وضمن مكانًا رسميًا في أفضل فريق في العالم حاليًا ،وأحد أفضل المنتخبات العالمية.

ومنذ رفض نيمار شارة القيادة قرر تيتي نظام المداورة بين اللاعبين الأساسيين حيث حملها سابقًا كل من نيمار وتياغو سيلفا وكوتينيو وباولينيو وميراندا وداني ألفيس وفيليبي لويس وريناتو أوغستو وفرناندينيو .

وسيكون اللقاء أيضًا مناسبة لظهور الظهير الأيسر لفريق يوفنتوس أليكس ساندرو بعد إصابة كل من مارسيلو مدافع ريال مدريد وزفليبي لويس مدافع أتلتيكو مدريد واللذان يغيبان عن اللقاء.

كما سيعود تياغو سيلفا لقيادة دفاع المنتخب البرازيلي لغياب ماركينهوس زميله في باريس سان جرمان بداعي الإصابة.

ويقود الهجوم الثلاثي المتألق نيمار وفيليب كوتينيو وغابرييل خيسوس بعدما شارك نجم ليفربول بديلا في اللقاءين السابقين أمام الإكوادور وكولومبيا وسجل هدفًا.

وضمنت البرازيل التأهل للنهائيات قبل 4 جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية ،وهو ما منح المدرب تيتي فرصة تجريب عدة عناصر جديدة ،وإراحة عدة لاعبين خلال اللقاءين الماضيين.