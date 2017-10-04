للتخلص من “الجحيم”.. فرانك ريبيري دفع راتب أخيه فرانسوا دون أن يُبلغه

كشف كريستوف هوتو في كتاب نشره حول أسراره كوكيل لأعمال اللاعبين عن كون النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ دفع راتب أخيه فرانسوا حين لعب في صفوف فريق أفيون بايون في الدوري الفرنسي الوطني.

وكشف وكيل الأعمال عن كون النجم الفرنسي اتصل به في صيف 2010، وطلب منه أن يجد حلا لأخيه فرانسوا الذي أنهى عقده مع بايرن ميونخ وقال له:” أعيش في الجحيم مع أخي، فرانسوا لكي يعيش محتاجًا لـ2500 يورو شهريًا.”

وتدخل كريستوف ليجد لشقيق ريبيري فريقًا يضمه واتصل بفريق أفيون بايون الذي أخبره بكونه لا يتوفر على المال ليتعاقد مع اللاعب.

ودفع فرانك ريبيري مبلغ 40 ألف يورو كدعم للفريق وهو المبلغ الذي تم دفعه لشقيقه فرانسوا، حيث كان راتبه 2500 يورو شهريًا بالإضافة لمصاريف شراء شقته.

ولم يستطع فرانسوا المشاركة كثيرًا مع الفريق لكونه كثيرًا ما تعرض لإصابة، ولم يلعب سوى 3 لقاءات.