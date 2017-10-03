فالديراما: كولومبيا تعتمد على نفسها في التأهل إلى كأس العالم

أكد اللاعب الكولومبي السابق كارلوس فالديراما أن منتخب بلاده يعتمد على نفسه في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، مشيرًا إلى أن هذا الفريق يمتلك كل شيء يؤهله للفوز على باراغواي وبيرو في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وقال فالديراما في تصريحات صحفية: “إذا لعب هذا المنتخب كما اعتاد أن يلعب فسنصل إلى النهائيات بكل تأكيد، نعتمد على أنفسنا، واللحظة الحاسمة ستكون أمام باراغواي، لا نعتمد على أحد وعلينا أن نحقق الفوز”.

وأشار لاعب الوسط الأسطوري السابق وقائد منتخب كولومبيا خلال التسعينيات من القرن الماضي، إلى أن هناك لاعبين في منتخب بلاده يمثلان القوة الضاربة للفريق وهما: لاعب الوسط فالكاو غارسيا وجيمس رودريغيز.

وأضاف قائلًا: “الإحصائيات تدلل على هذا، فالكاو سجل 12 هدفًا من 13 تصويبة (مع موناكو الفرنسي) وجيمس يؤدي بشكل جيد (مع بايرن ميونخ الألماني)، ويقدم أداءً جيدًا في كل مرة يأتي فيها إلى هنا، لقد قمنا بمجهود كبير وتتبقى خطوة صغيرة، 90 دقيقة أمام باراغواي”.

وتستضيف كولومبيا، التي تحتل المركز الثالث في ترتيب منتخبات تصفيات أمريكا الجنوبية، باراغواي بعد غد الخميس، قبل أن تحل ضيفة على بيرو في 10 أكتوبر الجاري.