نقابة حكام كرة القدم في أوروغواي تنهي إضرابها

أنهت نقابة حكام كرة القدم في أوروغواي، أمس الاثنين، إضرابها الذي تسبب في تعطيل النشاط الكروي في البلاد لمدة أسبوعين، على خلفية مطالبتها بتوفير مستوى أكبر من الأمن في الملاعب حتى يتسنى لها القيام بأعمالها.

ووافقت نقابة الحكام على بعض الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في أوروغواي والتي تتعلق بشكواها.

ودخل حكام كرة القدم في أوروغواي في إضراب مفتوح في الـ23 من سبتمبر الماضي، بعد أن تعرض اثنان من أعضائها للاعتداء خلال مباراة في دوري الشباب تحت 19 عامًا (دوري الدرجة الثانية).

وطالبت النقابة توقيع عقوبات قاسية على المتورطين في الاعتداء، فيما أدانت النيابة العامة في أوروغواي 3 لاعبين ومعد بدني، إلا أن لجنة القيم في اتحاد أوروغواي لكرة القدم لم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن حتى الآن.

واعترف دغار ويلكر، نائب رئيس اتحاد أوروغواي لكرة القدم، في الأسبوع الماضي بأن لائحة الانضباط الحالية الخاصة بدوري الشباب لا تتضمن عقوبات رادعة، متعهدًا بتغيير هذا الأمر، كما أكد أنه سيكون هناك عقوبات مشددة في حال وقع هذا الحادث مرة أخرى.