وفاة المهاجم الياباني ماساتو كودو بعد جراحة في المخ

أعلن نادي تيجيفاجارو ميازاكي أن مهاجمه ماساتو كودو الذي لعب أيضا لمنتخب اليابان وأندية كاشيوا ريسول وفانكوفر وايتكابس وبرزبين رور توفي عن 32 عاما بعد خضوعه لجراحة في المخ.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن كودو أدخل المستشفى في الثالث من أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد تعرضه لوعكة صحية قبل ذلك بيوم واحد عقب تشخيص حالته على أنها ارتشاح في المخ. وتوفي أمس الجمعة.

وكان كودو عنصرا أساسيا في تشكيلة كاشيوا ريسول لدى وصوله لقبل نهائي دوري أبطال آسيا في موسم 2013 إذ أحرز ستة أهداف في 12 مباراة خلال هذه المسيرة.

ولعب أربع مباريات دولية مع منتخب اليابان في 2013 وأحرز هدفين.

وفي المجمل أحرز كودو الذي لعب أيضا لسانفريتشي هيروشيما 60 هدفا في دوري الأضواء الياباني خلال مسيرته.