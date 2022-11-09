الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرمثا ضد الوحدات في كأس الأردن
تقام، اليوم الأربعاء، منافسات دور الأربعة لبطولة كأس الأردن بمواجهتين الأولى تجمع بين عمان وشباب العقبة.
ويلعب الرمثا ضد الوحدات في نصف النهائي أيضاً بعد لقاء عمان وشباب العقبة.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الرمثا ضد الوحدات.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الحسن" الدولي في مدينة إربد في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الأردن.
وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية.
مشوار الفريقين
تخطى الرمثا عقبة الأهلي في دور الـ32 بنتيجة 2-0 ثم أقصى الرمثا منافسه السلط بنتيجة 3-1 في دور الـ16.
واستطاع الرمثا أن يفوز على الجزيرة بنتيجة 4-1 في ربع نهائي البطولة التي فاز بلقبها مرتين عامي 1991 و1992.
وتأهل الوحدات بعد أن فاز على الحصن بنتيجة 5-0 في دور الـ32 ثم تجاوز عقبة السرحان بنتيجة 4-0 في دور الـ16.
وتخطى الوحدات عقبة الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في ربع النهائي بعدما تعادلا بنتيجة 1-1.
وفاز الوحدات بلقب كأس الأردن 10 مرات آخرها عام 2014.
وانتهت آخر مواجهة بين الرمثا والوحدات بفوز الأخير بنتيجة 1-0 يوم 22 أكتوبر الماضي بالدوري الأردني.
وتخطى الرمثا عقبة الوحدات في آخر صدام بينهما ببطولة الكأس عام 2019 حين فاز بنتيجة 3-1 ذهاباً وتعادلا بنتيجة 1-1 إياباً.
وتقضي اللوائح باللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح حال نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل.
أسلحة الرمثا
يتطلع الرمثا لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لتعويض الموسم الصعب الذي عاشه الفريق بعدما فقد الرمثا لقب الدوري وعانى تراجع النتائج.
ويقود فريق الرمثا حالياً مديره الفني أسامة قاسم الذي أحدث طفرة في أداء ونتائج الفريق بشكل لافت.
ومن المرجح أن يعتمد الرمثا على تشكيلة تضم حارس المرمى مالك شلبية وأمامه الرباعي بكاري كوليبالي وهادي الحوراني وهايل الذيابات ويوسف أبو الجزر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عامر أبو هضيب وعبد الرحمن أبو الكأس وعلى الأطراف حسان زحراوي ومجدي الزعبي مع ثنائي الهجوم حمزة الدردور والهادي سالم.
أوراق الوحدات
يتطلع الوحدات أيضاً لتعويض جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الأردني في الجولة الأخيرة على يد الفيصلي.
ويقود الوحدات مدربه الفرنسي ديديه غوميز، الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله الفاخوري وأمامه خط الدفاع بقيادة فراس شلباية ومهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش.
ويقود خط الوسط كلارنس بيتانغ وأحمد سمير ومنذر أبو عمارة وأحمد سريوة مع ثنائي الهجوم أنس العوضات و شهاب القنبر.
وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة ومغلقة بين الفريقين خاصة أن كل فريق يسعى لتحقيق الفوز لإنقاذ موسمه.
وأشار إلى أن خبرات الدردور من أهم مميزات الرمثا، مؤكداً أن الوحدات لديه عدة عناصر بقيادة مدربه ديديه غوميز.