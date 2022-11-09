الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرمثا ضد الوحدات في كأس الأردن

أسلحة الرمثا

يتطلع الرمثا لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لتعويض الموسم الصعب الذي عاشه الفريق بعدما فقد الرمثا لقب الدوري وعانى تراجع النتائج.

ويقود فريق الرمثا حالياً مديره الفني أسامة قاسم الذي أحدث طفرة في أداء ونتائج الفريق بشكل لافت.

ومن المرجح أن يعتمد الرمثا على تشكيلة تضم حارس المرمى مالك شلبية وأمامه الرباعي بكاري كوليبالي وهادي الحوراني وهايل الذيابات ويوسف أبو الجزر في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عامر أبو هضيب وعبد الرحمن أبو الكأس وعلى الأطراف حسان زحراوي ومجدي الزعبي مع ثنائي الهجوم حمزة الدردور والهادي سالم.

أوراق الوحدات

يتطلع الوحدات أيضاً لتعويض جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الأردني في الجولة الأخيرة على يد الفيصلي.

ويقود الوحدات مدربه الفرنسي ديديه غوميز، الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله الفاخوري وأمامه خط الدفاع بقيادة فراس شلباية ومهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش.

ويقود خط الوسط كلارنس بيتانغ وأحمد سمير ومنذر أبو عمارة وأحمد سريوة مع ثنائي الهجوم أنس العوضات و شهاب القنبر.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة ومغلقة بين الفريقين خاصة أن كل فريق يسعى لتحقيق الفوز لإنقاذ موسمه.

وأشار إلى أن خبرات الدردور من أهم مميزات الرمثا، مؤكداً أن الوحدات لديه عدة عناصر بقيادة مدربه ديديه غوميز.