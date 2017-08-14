رسميًا.. ناصر الشمراني يعود لنادي الشباب السعودي (صور)

رسميًا.. ناصر الشمراني يعود لنادي الشباب السعودي (صور)

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم ناصر الشمراني بعقد يمتد لموسمين.

وقضى الشمراني النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى نادي العين الإماراتي.

وأسهم اللاعب البالغ عمره 33 عامًا في 15 هدفًا للعين، بواقع تسجيل 11 وصناعة 4 في 15 مباراة.

ولم يكشف الشباب عن التفاصيل المدية للصفقة، لكن وسائل إعلام سعودية قالت إنها كلقت الفريق 8 ملايين ريال.

وسبق لناصر الشمراني أن ارتدى قميص الشباب 7 مواسم ونصف الموسم، لعب خلالها 114 مباراة، سجل فيها 72 هدفًا وصنع 10.

وأصبح الشباب، الذي يدربه سامي الجابر، يمتلك 4 مهاجمين وهم إدريس مبومبو وجوناتاس بيلوسو ومحمد بن يطو إضافة إلى الشمراني.

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