رسميًا.. ناصر الشمراني يعود لنادي الشباب السعودي (صور)

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم ناصر الشمراني بعقد يمتد لموسمين.

وقضى الشمراني النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى نادي العين الإماراتي.

وأسهم اللاعب البالغ عمره 33 عامًا في 15 هدفًا للعين، بواقع تسجيل 11 وصناعة 4 في 15 مباراة.

ولم يكشف الشباب عن التفاصيل المدية للصفقة، لكن وسائل إعلام سعودية قالت إنها كلقت الفريق 8 ملايين ريال.

وسبق لناصر الشمراني أن ارتدى قميص الشباب 7 مواسم ونصف الموسم، لعب خلالها 114 مباراة، سجل فيها 72 هدفًا وصنع 10.

وأصبح الشباب، الذي يدربه سامي الجابر، يمتلك 4 مهاجمين وهم إدريس مبومبو وجوناتاس بيلوسو ومحمد بن يطو إضافة إلى الشمراني.

???? | التوقيع مع اللاعب الدولي ناصر الشمراني pic.twitter.com/uIwYLZiFxb — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 14, 2017

3️⃣ كما احب ان اشكر الامير فهد بن خالد والامير عبدالله بن خالد

والاستاذ عبدالله القريني رئيس النادي

على إنهاء صفقة انتقالي لنادي الشباب — ناصر الشمراني (@nasser_shamrni) August 14, 2017

2️⃣ وان اقدم ما يرضي من وضع ثقته في شخصي وعلى راسهم الرمز صاحب السمو الملكي الامير / خالد بن سلطان — ناصر الشمراني (@nasser_shamrni) August 14, 2017

1️⃣ بفضل من الله وقعت عقد انتقالي لنادي الشباب

اسأل الله لي التوفيق وان اقدم ما يرضي

من وضع ثقته في شخصي — ناصر الشمراني (@nasser_shamrni) August 14, 2017