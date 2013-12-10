الوحدة والظفرة يكملان عقد الدور الربع نهائي

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="/wp-content/uploads/2013/12/_18810.jpg" /> <meta itemprop="url" content="/wp-content/uploads/2013/12/_18810.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

قاد الارجنتيني سيباستيان تيجالي فريق الوحدة الى دور الثمانية باحراز هدف فوز الفريق على الجزيرة في دور الستة عشر.

وأحرز تيجالي هدف الفوز في الدقيقة 43 من المباراة وصمد الوحدة في وجه هجوم شرس من الجزيرة في الدقائق الاخيرة.

وقال لاعب الوحدة حمدان الكمالي بعد المباراة "أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه... البطولة مهمة لنا بعد ان اصبحت حظوظنا في الدوري قليلة."

وتأهل الظفرة الى دور الثمانية بكأس رئيس الامارات بفوزه على بني ياس 2-1.

وبادر بني ياس الى التسجيل بهدف حبوش صالح في الدقيقة 45 لكن الظفرة رد بقوة بهدفي ماكيت ديوب وهو من ساحل العاج في الدقيقتين 79 و90.

وبذلك اكتمل عقد دور الثمانية الذي يقام 13 يناير كانون الثاني المقبل إذ يلتقي الاهلي مع الوحدة والظفرة مع الشباب والعين مع الوصل والذيد المنتمي لدوري الهواة مع النصر.