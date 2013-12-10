العين والأهلي يصعدان لدور الثمانية بكأس الإمارات

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سجل الغاني اسامواه جيان ثلاثة اهداف ليقود فريقه العين للفوز على الشارقة 4-1 والتأهل الى دور الثمانية بكأس رئيس الامارات لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وصعد إلى نفس الدور أيضاً الأهلي حامل اللقب بفوزه على فريق الامارات 3-1.

وباغت الشارقة منافسه العين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجزيرة في أبوظبي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله البرازيلي زي كارلوس بعد مراوغة مدافع العين مهند العنزي.

لكن العين رد قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول بهدف للغاني جيان الذي استغل تمريرة البرازيلي ميشيل باستوس وسدد الكرة بيسراه.

وزاد لاعب الشارقة البرازيلي راموس من معاناة فريقه بتسجيله الهدف الثاني للعين بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 60.

وأضاف جيان الهدف الثالث في الدقيقة 70 من تسديدة داخل منطقة الجزاء والهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

أبوظبي - وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على ملعب الشعب في الشارقة افتتح البرازيلي جرافيتي التسجيل للاهلي في الدقيقة 27 من تسديدة قوية قبل ان يضيف المدافع وليد عباس هدفا ثانيا في الدقيقة 37 بعد تمريرة من البرتغالي هوجو فيانا.

وقبل نهاية الوقت الاصلي من المباراة قلص الامارات الفارق بهدف للارجنتيني جيرمان جوستافو لكن جرافيتي أكد تأهل فريقه بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانضم العين والاهلي إلى الشباب والنصر والوصل والذيد وهو من دوري الهواة في دور الثمانية.

وتختتم مباريات دور الستة عشر في وقت لاحق بمباراتي الجزيرة مع الوحدة والظفرة مع بني ياس.