شباب الأهلي دبي على أعتاب التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير

اقترب شباب الأهلي دبي الإماراتي من التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير في صفقة انتقال حر.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حصريا.. شباب الأهلي دبي يقترب من حسم صفقة جيسون ديناير“.

Excl: Shabab Al Ahli are closing in on Jason Denayer deal. Agreement now imminent with Belgian centre back available as free agent, sources close to club confirm. 🚨🇧🇪🇦🇪 #transfers Denayer will fly to UAE in the next hours to discuss final details and then sign the contract. pic.twitter.com/PfoNGGQ6j3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2022

وأضاف فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: ”أكدت مصادر مقربة من النادي أن الاتفاق بات وشيكًا مع مركز الظهير البلجيكي المتاح كلاعب حر“.

وأكد رومانو أن جيسون ديناير سيطير إلى الإمارات في الساعات القادمة؛ لمناقشة التفاصيل النهائية ثم توقيع العقد“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جيسون ديناير الذي يبلغ من العمر 27 عاما يلعب بشكل أساسي في قلب الدفاع، ثم على الجهة اليمنى وأقل في خط الوسط الدفاعي.

وانتهى عقد المدافع البلجيكي مع ليون، في يونيو الماضي.

وشارك جيسون ديناير في 139 مباراة مع ليون، سجل فيها 8 أهداف وصنع هدفين، كما لعب 50 مباراة مع غالطة سراي التركي صنع فيها 4 أهداف، ولعب 44 مباراة مع سلتيك، و27 مباراة مع آندرلخت.

ونال ديناير مع غالطة سراي لقبا في الدوري التركي ولقبا في كأس تركيا، ومع سلتيك لقبا في الدوري الاسكتلندي للمحترفين ولقبا في كأس اسكتلندا.

وحصد شباب الأهلي دبي 6 نقاط من أول ثلاث مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل المركز الخامس، ومن المقرر أن يلعب مع الظفرة واتحاد كلباء والجزيرة في الجولات الثلاث المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين.