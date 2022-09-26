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رياضة

شباب الأهلي دبي على أعتاب التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 13:31 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 15:35 GMT

شباب الأهلي دبي على أعتاب التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير

اقترب شباب الأهلي دبي الإماراتي من التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير في صفقة انتقال حر. وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقترب شباب الأهلي دبي الإماراتي من التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير في صفقة انتقال حر.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حصريا.. شباب الأهلي دبي يقترب من حسم صفقة جيسون ديناير“.

وأضاف فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: ”أكدت مصادر مقربة من النادي أن الاتفاق بات وشيكًا مع مركز الظهير البلجيكي المتاح كلاعب حر“.

وأكد رومانو أن جيسون ديناير سيطير إلى الإمارات في الساعات القادمة؛ لمناقشة التفاصيل النهائية ثم توقيع العقد“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جيسون ديناير الذي يبلغ من العمر 27 عاما يلعب بشكل أساسي في قلب الدفاع، ثم على الجهة اليمنى وأقل في خط الوسط الدفاعي.

وانتهى عقد المدافع البلجيكي مع ليون، في يونيو الماضي.

وشارك جيسون ديناير في 139 مباراة مع ليون، سجل فيها 8 أهداف وصنع هدفين، كما لعب 50 مباراة مع غالطة سراي التركي صنع فيها 4 أهداف، ولعب 44 مباراة مع سلتيك، و27 مباراة مع آندرلخت.

ونال ديناير مع غالطة سراي لقبا في الدوري التركي ولقبا في كأس تركيا، ومع سلتيك لقبا في الدوري الاسكتلندي للمحترفين ولقبا في كأس اسكتلندا.

وحصد شباب الأهلي دبي 6 نقاط من أول ثلاث مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل المركز الخامس، ومن المقرر أن يلعب مع الظفرة واتحاد كلباء والجزيرة في الجولات الثلاث المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين.

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