شباب الأهلي دبي على أعتاب التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير

اقترب شباب الأهلي دبي الإماراتي من التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير في صفقة انتقال حر.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حصريا.. شباب الأهلي دبي يقترب من حسم صفقة جيسون ديناير“.

Excl: Shabab Al Ahli are closing in on Jason Denayer deal. Agreement now imminent with Belgian centre back available as free agent, sources close to club confirm. 🚨🇧🇪🇦🇪 #transfers

Denayer will fly to UAE in the next hours to discuss final details and then sign the contract. pic.twitter.com/PfoNGGQ6j3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2022