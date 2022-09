رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي آلان ماركوس

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميا، التعاقد مع البرازيلي آلان ماركوس، اليوم الأحد بعقد لمدة موسمين.

وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، في صفقة انتقال دائم من نادي إيفرتون الإنجليزي وبعقد مدته موسمان، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح“.

وأضاف: ”ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب آلان في موطن الأبطال مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق“.

وتابع: ”من جانبه أشاد آلان بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معبراً عن سعادته بالانضمام إلى موطن الأبطال، ورغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات“.

ويلعب آلان البالغ من العمر 31 عاما في مركز خط الوسط، ولم يلعب أي مباراة مع إيفرتون هذا الموسم علما أنه خاض مع الفريق 57 مباراة منذ انضمامه إليه من نابولي عام 2020.

وقد سبق للاعب الوسط البرازيلي المشاركة في 212 مباراة مع نابولي و116 مباراة مع أودينيزي، و63 مباراة مع فاسكو دي غاما البرازيلي.

WELCOME ALLAN 🤙🇧🇷

TO HOME OF CHAMPIONS ✨️#WHDFC pic.twitter.com/tLBmSFsBai

— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) September 25, 2022