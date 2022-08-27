العين يسيطر على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية

أقيم، مساء السبت، حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2021-2022، الذي يقام سنويا لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز.

وشهد الحفل تتويج الأفضل في 15 فئة مختلفة، حيث كانت الرابطة أعلنت في منتصف أغسطس الحالي عن القوائم النهائية المختصرة للمرشحين على جوائز الرابطة تمهيداً للإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز في حفل اليوم.

وتقام مباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي) يومي 2 و3 سبتمبر المقبل.

وتوج سفيان رحيمي، لاعب العين، بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بعد منافسة مع علي مبخوت نجم الجزيرة، وعمر خربين لاعب الوحدة.

سفيان رحيمي لاعب #العين يفوز بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور#حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3lmoNCaPjZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

كما حصد لابا كودجو، لاعب العين، جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور، بهدفه الذي أحرزه في شباك الوحدة.

لابا كودجو لاعب #العين يفوز بجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور#حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/yO1Of3AViE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

كما فاز نادي العين بجائزة الحضور الجماهيري.

كما فاز لابا كودجو بجائزة الحذاء الذهبي.

الهداف لابا كودجو يفوز بجائزة الحذاء الذهبي #حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/c81de5vSEY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

وتوج حارب عبد الله سهيل، لاعب شباب الأهلي، بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، حيث كان ينافسه محمد عباس لاعب العين، وسلطان عادل لاعب اتحاد كلباء.

حارب عبد الله سهيل يفوز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد #حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/beEoFIP1ZF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

فيما توج خالد عيسى، نجم العين، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، بعد منافسة مع علي خصيف حارس الجزيرة، ومحمد الشامسي حارس الوحدة.

فوز خالد عيسى بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس #حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gmy2s0OHqs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

كما نال ريبروف مدرب العين جائزة أفضل مدرب، حيث كان ينافسه جوران تيفجودج مدرب عجمان، وأورلاريو كوزمين مدرب الشارقة.

كما توج لابا كودجو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، حيث كان ينافسه سفيان رحيمي نجم العين، وكايو لوكاس لاعب الشارقة.

لابا كودجو يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي #حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TLspZBoGcR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022

وتوج بندر الأحبابي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، حيث كان ينافسه إسماعيل مطر نجم الوحدة، وعلي صالح نجم الوصل.