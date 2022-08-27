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رياضة

العين يسيطر على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 16:22 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 17:40 GMT

العين يسيطر على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية

أقيم، مساء السبت، حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2021-2022، الذي يقام سنويا لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز. وشهد الحفل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أقيم، مساء السبت، حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2021-2022، الذي يقام سنويا لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز.

وشهد الحفل تتويج الأفضل في 15 فئة مختلفة، حيث كانت الرابطة أعلنت في منتصف أغسطس الحالي عن القوائم النهائية المختصرة للمرشحين على جوائز الرابطة تمهيداً للإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز في حفل اليوم.

وتقام مباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي) يومي 2 و3 سبتمبر المقبل.

وتوج سفيان رحيمي، لاعب العين، بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بعد منافسة مع علي مبخوت نجم الجزيرة، وعمر خربين لاعب الوحدة.

كما حصد لابا كودجو، لاعب العين، جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور، بهدفه الذي أحرزه في شباك الوحدة.

كما فاز نادي العين بجائزة الحضور الجماهيري.

كما فاز لابا كودجو بجائزة الحذاء الذهبي.

وتوج حارب عبد الله سهيل، لاعب شباب الأهلي، بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، حيث كان ينافسه محمد عباس لاعب العين، وسلطان عادل لاعب اتحاد كلباء.

فيما توج خالد عيسى، نجم العين، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، بعد منافسة مع علي خصيف حارس الجزيرة، ومحمد الشامسي حارس الوحدة.

كما نال ريبروف مدرب العين جائزة أفضل مدرب، حيث كان ينافسه جوران تيفجودج مدرب عجمان، وأورلاريو كوزمين مدرب الشارقة.

كما توج لابا كودجو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، حيث كان ينافسه سفيان رحيمي نجم العين، وكايو لوكاس لاعب الشارقة.

وتوج بندر الأحبابي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، حيث كان ينافسه إسماعيل مطر نجم الوحدة، وعلي صالح نجم الوصل.

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