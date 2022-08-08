رسميا.. SSC تعلن نقل مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي

أعلنت قنوات SSC، رسميا اليوم الإثنين، أنها ستنقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي لثلاثة مواسم بـ900 مليون ريال، بشكل حصري.

وقالت الشبكة في بيان: ”أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم أنه إشارة إلى البيان الصادر منهما بتاريخ 21 يوليو 2021 بشأن طرح كراسة النقل التلفزيوني بداء من موسم 2022/2023“.

#قنوات_SSC ناقلًا حصريًا لكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي لثلاثة مواسم بـ900 مليون ريال.#الدوري_السعودي | #SSC pic.twitter.com/YnxnvQeqgM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 8, 2022

وأضافت: ”قد تم توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس السوبر السعودي لـ3 مواسم مع شبكة ”SSC“ الرياضية التابعة لشركة الرياضة السعودية بعقد بلغت قيمته 900 مليون ريال“.

وتابع البيان: ”يمتاز العقد الجديد باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عن طريق قنوات وباقة الرياضة عبر شاهد وGOBX“.

وأشارت الشبكة إلى أنها أعدت 5 برامج مختصة بكرة القدم السعودية إضافة إلى نشرات إخبارية تُعرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين، كما سيتم نقل المباريات مجانا بتقنية SD بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على GOBX ومنصة شاهد.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 25 أغسطس الحالي، حيث يلعب الفيحاء وضمك في افتتاح المسابقة، ثم الهلال حامل اللقب مع الخليج.

ويوم الجمعة 26 أغسطس يلعب الاتحاد وصيف الموسم الماضي مع العدالة، والشباب ثالث الموسم الماضي مع الباطن، في حين يلعب النصر رابع الموسم الماضي مع الوحدة يوم السبت 27 أغسطس.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، في حين نال الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بتفوقه بضربات الترجيح على الهلال في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي والذي سيقام بمشاركة 4 فرق لأول مرة.