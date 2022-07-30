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رياضة

رسميا.. الوصل يتعاقد مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 12:25 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 13:10 GMT

رسميا.. الوصل يتعاقد مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت

أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميا، اليوم السبت، التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، في صفقة انتقال حر. وكتب الوصل عبر حسابه في موقع "تويتر":

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميا، اليوم السبت، التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، في صفقة انتقال حر.

وكتب الوصل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت في صفقة انتقال حر“.

ولم يكشف الوصل عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جيرونيمو بوبليت سبق له اللعب لأندية كولن وسان لورينزو، وفيليز سارسفيلد، وإنديبندينتي في الأرجنتين، وميتز الفرنسي، ولاسيرينا التشيلي، ويتاليست خاركييف الأوكراني.

ولعب جيرونيمو بوبليت 84 مباراة مع كولن، سجل فيها هدفين وصنع هدفين، في حين لم يسجل ولم يصنع في 43 مباراة مع سان لوريمنز، ولعب 30 مباراة مع كل من ميتز وفيليز سارسفيلد بحسب الموقع ذاته.

وتعاقد الوصل هذا الصيف مع غابريال دي سوزا، قادمًا من ريو آفي البرتغالي.

واحتل الوصل المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي وحصد 36 نقطة من 26 مباراة.

وودع من نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، ومن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

ومن المقرر أن يلعب الوصل مع الوحدة، يوم الجمعة 2 سبتمبر، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

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