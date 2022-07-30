رسميا.. الوصل يتعاقد مع الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت

أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميا، اليوم السبت، التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، في صفقة انتقال حر.

وكتب الوصل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت في صفقة انتقال حر“.

✍️| شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت في صفقة انتقال حر 🟡 #الإمبراطور | #EMPEROR pic.twitter.com/0YRbWLqsj6 — AlWasl SC (@AlWaslSC) July 30, 2022

ولم يكشف الوصل عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جيرونيمو بوبليت سبق له اللعب لأندية كولن وسان لورينزو، وفيليز سارسفيلد، وإنديبندينتي في الأرجنتين، وميتز الفرنسي، ولاسيرينا التشيلي، ويتاليست خاركييف الأوكراني.

ولعب جيرونيمو بوبليت 84 مباراة مع كولن، سجل فيها هدفين وصنع هدفين، في حين لم يسجل ولم يصنع في 43 مباراة مع سان لوريمنز، ولعب 30 مباراة مع كل من ميتز وفيليز سارسفيلد بحسب الموقع ذاته.

Gerónimo Poblete aseguró la victoria frente a los bahienses. pic.twitter.com/31o4Ztse2a — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) April 30, 2016

وتعاقد الوصل هذا الصيف مع غابريال دي سوزا، قادمًا من ريو آفي البرتغالي.

واحتل الوصل المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي وحصد 36 نقطة من 26 مباراة.

وودع من نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، ومن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

ومن المقرر أن يلعب الوصل مع الوحدة، يوم الجمعة 2 سبتمبر، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.