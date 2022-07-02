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رياضة

رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي لوكاس ألفيس
تاريخ النشر: 02 يوليو 2022 12:36 GMT
تاريخ التحديث: 02 يوليو 2022 13:25 GMT

رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي لوكاس ألفيس

أعلن نادي النصر الإماراتي، رسميا، التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس. وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع المدافع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي النصر الإماراتي، رسميا، التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس“.

ولم يكشف النصر عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وسبق أن لعب لوكاس ألفيس، الذي سيكمل 30 عاما خلال أيام، لعدة أندية أبرزها الطائي السعودي، ولوزيرن السويسري.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لوكاس ألفيس لعب خلال مسيرته الاحترافية 191 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 2 ونال لقبا وحيدا في كأس سويسرا مع لوزيرن.

واحتل النصر المركز الثامن في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2021/2022، وحصد 33 نقطة من 26 مباراة.

وودع النصر من دور الـ16 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، بالخسارة 1/0 أمام العين، ومن ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين الإماراتية بالخسارة 0/2 أمام الوحدة.

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