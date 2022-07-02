رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي لوكاس ألفيس

أعلن نادي النصر الإماراتي، رسميا، التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس“.

✍️ || شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع المدافع البرازيلي "لوكاس ألفيس" pic.twitter.com/RQV8yv1LU6 — AL NASR FC نادي النصر (@ALNasrSC) July 2, 2022

ولم يكشف النصر عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وسبق أن لعب لوكاس ألفيس، الذي سيكمل 30 عاما خلال أيام، لعدة أندية أبرزها الطائي السعودي، ولوزيرن السويسري.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لوكاس ألفيس لعب خلال مسيرته الاحترافية 191 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 2 ونال لقبا وحيدا في كأس سويسرا مع لوزيرن.

واحتل النصر المركز الثامن في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2021/2022، وحصد 33 نقطة من 26 مباراة.

وودع النصر من دور الـ16 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، بالخسارة 1/0 أمام العين، ومن ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين الإماراتية بالخسارة 0/2 أمام الوحدة.