5 آلاف مشجع لمنتخب الإمارات أمام أستراليا بملحق تصفيات كأس العالم

سيحظى منتخب الإمارات بتشجيع خمسة آلاف شخص على الأقل، عندما يواجه نظيره الأسترالي في قطر، الشهر المقبل، في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بعد أن أكد اتحاد الإمارات للعبة الشعبية الحصول على التذاكر.

وسيلتقي منتخب الإمارات الذي يقوده المدرب رودولفو أروابارينا مع نظيره الأسترالي في استاد أحمد بن علي، في السابع من يونيو حزيران المقبل.

وسيتأهل الفائز منهما لخوض جولة فاصلة مع منتخب بيرو بعد ذلك بستة أيام، وسيحصل الفائز على مكان في النهائيات التي ستنطلق في قطر، في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال محمد هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم: ”الجمهور هو أحد أبرز الشركاء في كرة القدم الإماراتية.. وسيلعب دورا حيويا في تشجيع وتحفيز اللاعبين خلال المباراة أمام أستراليا“.

جماهير الأبيض 🇦🇪 الوعد في استاد أحمد بن علي في الدوحة يوم 7 يونيو ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/XakoQeUs4o — UAEFA (@uaefa_ae) May 26, 2022

وأضاف المسؤول قوله: ”منتخبنا الوطني يقدم أداء أفضل أمام جمهوره الحاضر لدعمه في جميع المناسبات“.

وتسعى الإمارات للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ ظهورها الأول في البطولة في إيطاليا في 1990.

وتأهلت الإمارات لملحق التصفيات الآسيوية بعد الحصول على المركز الثالث بين فرق المجموعة الأولى.

وفي النهائيات المقبلة ستمثل آسيا منتخبات كوريا الجنوبية وإيران واليابان والسعودية التي تأهلت من التصفيات، إلى جانب قطر صاحبة الضيافة.