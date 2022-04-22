شباب الأهلي يتخطى آهال التركماني ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا "مؤقتًا"

حقق نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي الفوز على آهال التركماني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل فيدريكو كارتابيا هدفي شباب الأهلي في الدقيقتين 13 و45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإماراتي بهدفين نظيفين.

في حين أحرز أرسلان ميرات أمانوف هدف آهال الوحيد في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا يسجل الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي#دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/Lx4j07hfLk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2022

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة، أيضًا الغرافة القطري مع فولاد خوزستان الإيراني على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتصدر شباب الأهلي مؤقتًا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، مقابل 8 نقاط من 4 مباريات لفولاد خوزستان، و 5 للغرافة، ونقطة لآهال.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي فولاد مع شباب الأهلي، وآهال مع الغرافة.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.