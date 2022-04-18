شباب الأهلي دبي يكتسح الغرافة 8/2 في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق نادي شباب الأهلي دبي فوزا كاسحا بنتيجة 8/2 على منافسه الغرافة القطري، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

سجل للشباب توماس أولسن هدفين في الدقيقتين 14 و40، وحارب عبدالله في الدقيقة 42، في حين سجل أحمد علاء الدين عبدالمتعال للغرافة في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بفوز شباب الأهلي دبي 3/1.

بنتيجة تاريخية 8-2.. شباب الأهلي يحقق فوزاً كبيراً على الغرافة

شاهد الأهداف العشرة #شباب_الأهلي_الغرافة #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/BSKeCXlY5Y — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2022

وفي الشوط الثاني سجل عزيزجون جانييف وفيدريكو كارتابيا ومحمد جمعة عيد وعبد العزيز محمد صنقور وعزيزجون جانييف 5 أهداف لشباب الأهلي دبي، في الدقائق 50 و51 و66 و78 و83، في حين سجل سفيان هاني من ضربة جزاء للغرافة في الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي دبي 8/2.

وتواجه الفريقان قبل أيام في الجولة الثالثة وتعادلا 1/1.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني للمجموعة الثالثة، ويتصدر فولاد خوزستان جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

ويملك الغرافة 5 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث، وأخيرا آهال من تركمنستان، ويملك نقطة واحدة.

وفي الجولتين الأخيرتين من المقرر أن يلعب شباب الأهلي دبي مع أهال وفولاد خوزستان يومي 22 أبريل و26 أبريل.

فوز فولاد خوزستان

وجدد فولاد خوزستان الإيراني فوزه 1-صفر على آهال من تركمانستان، ليتصدر المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل أياندا باتوسي هدف الفوز لفولاد خوزستان في الدقيقة 39 من المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأكمل آهال المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد سليم مورمرادوف في الدقيقة 52.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر، مع ثمانية أندية أخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.