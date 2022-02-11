ترتيب دوري أدنوك: العين يهزم الإمارات ويبتعد في الصدارة.. وتعادل النصر مع العروبة (فيديو)

حقق العين فوزا بنتيجة 3/0 على مضيفه الإمارات، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى العين الشوط الأول متقدما 1/0 سجله دانيلو أربوليدا في الدقيقة 27 من ضربة رأسية مستغلا كرة من سفيان رحيمي.

#العين يعود من ملعب #الإمارات بفوز كبير وبثلاثية نظيفة

المتصدر يحصد النقطة 36 ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الوحدة فيما يبقى فريق الإمارات في المركز الأخير برصيد 5 نقاط#الإمارات_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/f2cn8WqItK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2022

وعزز أحمد برمان تقدم العين في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ووقع لابا كودجو فودوه الهدف الثالث للعين في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق العين الفوز رقم 11، في المقابل تعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، ليرفع العين رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة. ويتقدم العين بـ3 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، في حين يحتل الشارقة المركز الثالث ويملك 29 نقطة.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد الإمارات عند 5 نقاط فقط من 15 مباراة، ويقبع في المركز الأخير.

شاهد هدفي مباراة العروبة والنصر والتي انتهت بالتعادل 1-1#العروبة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/untj6k09tT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2022

وتعادل النصر 1/1 مع العروبة.

وتقدم سيباستيان تاغليابو للنصر في الدقيقة 38، وسجل أحمد ناصر هدف التعادل للعروبة في الدقيقة 90+6.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، مقابل 9 نقاط للعروبة في المركز الثالث عشر.

وفي وقت لاحق يلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان.

ويوم الثلاثاء يلعب الجزيرة مع الظفرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 بسبب مشاركة الجزيرة في كأس العالم للأندية حيث احتل المركز السادس.

وشهدت مباريات الجولة الـ15 في دوري أدنوك فوز الشارقة 1/0 على الظفرة، والوصل 1/0 على خورفكان، وبذات النتيجة فاز الوحدة على بني ياس.

وتفتتح الجولة الـ16 يوم الجمعة بمواجهة الوحدة وخورفكان، وفي اليوم ذاته يلعب العين مع بني ياس، والوصل أمام الشارقة، ويوم السبت يواجه شباب الأهلي دبي ضيفه العروبة، ويلاقي الظفرة الإمارات، كما يلعب الجزيرة أمام النصر، وعجمان يواجه اتحاد كلباء.