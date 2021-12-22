سبب وفاة مخلد الرقادي لاعب مسقط العماني

توفي اللاعب مخلد الرقادي، مدافع نادي مسقط العماني، متأثرا بسقوطه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي ضد نادي السويق السوم الأربعاء.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة عبر “تويتر” أن الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليها إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق، ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم.

وفاة مخلد الرقادي لاعب مسقط قبل مباراة فريقه أمام السيب (فيديو)https://t.co/If3WrcFeVN pic.twitter.com/zKJzXoKWoA — إرم سبورت (@EremSports) December 22, 2021

سبب الوفاة

وكشفت تقارير إعلامية عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته.

ويظهر فيديو من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، حيث اندهش المذيع بداية من عدم بدء المباراة في موعدها، ليتبين لاحقا بأن هناك حالة وفاة في الملعب، ويعلن تأجيل مباراة الفريقين.

وسارع الجهاز الطبي بنقل اللاعب مخلد الرقادي إلى المستشفى فور سقوطه أثناء عملية الإحماء، لكنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه وتم إعلان وفاته بشكل رسمي.

مخلد الرقادي، عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.

وأصدر الاتحاد العماني لكرة القم بيانًا بعد وفاة اللاعب قال فيه: ”يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم وكافة موظفي الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة – ومجلس إدارة نادي مسقط – وكافة منسوبي الوسط الرياضي؛ في وفاة المغفور له بإذن الله – اللاعب مخلد بن حمد الرقادي“.

– يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم وكافة موظفي الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة – ومجلس إدارة نادي مسقط – وكافة منسوبي الوسط الرياضي؛ في وفاة المغفور له بإذن الله – اللاعب مخلد بن حمد الرقادي. pic.twitter.com/bYGOTu5pNi — OFA – Official Page (@OmanFA) December 22, 2021

كما أصدر الحارس العماني علي الحبسي قائد منتخب عمان السابق وحارس الهلال السعودي المعتزل بيانًا قال فيه: تعازينا لأسرة اللاعب مخلد الرقادي ولجميع أفراد الأسرة الرياضية“.

وأضاف: ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.