ترتيب مجموعة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

تلقى المنتخب الإماراتي الخسارة الثانية في 5 جولات في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومن ركلة جزاء سددها هوانغ هي تشان في الدقيقة 36، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في الفوز 1/0 على ضيفه منتخب الإمارات، اليوم الخميس، على استاد سيؤول كأس العالم.

وفيما يلي تتريب المجموعة الأولى:

1. إيران، 13 نقطة من 5 مباريات.

2. كوريا الجنوبية، 11 نقطة من 5 مباريات.

3. لبنان. 5 نقاط من 5 مباريات.

4. الإمارات. 3 نقاط من 5 مباريات.

5. العراق، 3 نقاط من 4 مباريات.

6. سوريا. نقطة وحيدة من 4 مباريات.

وبعد 5 مباريات لم يحقق الأبيض الإماراتي الفوز، حيث تعادل في ثلاث مباريات، وخسر مرتين، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها نجح منتخب إيران في قلب تأخره 0/1 إلى فوز في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2/1. وسجل سوني سعد هدف السبق للبنان في الدقيقة 37، قبل أن يسجل سردار آزمون وأحمد نور الله هدفين لإيران في الدقيقتين 90+2، و90+5.

وقفز منتخب إيران إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويملك 13 نقطة، مقابل 11 لكوريا الجنوبية في المركز الثاني، و5 نقاط لمنتخب لبنان في المركز الثالث، ثم منتخب الإمارات وفي جعبته 3 نقاط، مع العراق الذي لعب 4 مباريات، ثم يأتي منتخب سوريا في المركز الأخير وحصد نقطة وحيدة من 4 مباريات.

سرعة قصوى 🚅 💫 انطلاقة رائعة من قائد المنتخب 🇰🇷 الكوري الجنوبي @theKFA سون هيونغ مين ولكن القائم حرمه من تتويج مجهوده بهدف أمام 🇦🇪 الإمارات @UAEFNT!#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/epy5xRtcPp — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 5 مباريات، حيث من المقرر أن يسافر الأبيض لمواجهة لبنان، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف منتخب سوريا في يناير 2022، وفي فبراير يسافر لمواجهة إيران، قبل أن يواجه العراق وكوريا الجنوبية في آخر جولتين.

وسبق أن شارك منتخب الإمارات مرة وحيدة في كأس العالم كانت في نسخة 1990، حيث ودع من الدور الأول بعدما تلقى ثلاث خسائر.

🧤 تألّق حارس مرمى المنتخب 🇦🇪 الإماراتي @UAEFNT علي خصيف بمواجهة كوريا الجنوبية 🇰🇷 وقد حرم القائد سون هيونغ مين من التسجيل ببراعة!#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/bBIk9b5Y84 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

مواجهات الإمارات وكوريا الجنوبية

بدأت مواجهات المنتخبين عام 1980 في كأس آسيا وفاز المنتخب الكوري 4/1 ثم 1/0 في كأس آسيا 1988.

وتعادل المنتخبان 1/1 في تصفيات كأس العالم 1990، كما تعادلا بنفس النتيجة في كأس آسيا 1996.

وتغلب المنتخب الكوري 3/0 في تصفيات كأس العالم 1998 وفاز 3/1، وفاز 2/1 في دورة الألعاب الآسيوية.

منتخب كوريا الجنوبية يهزم الإمارات في تصفيات كأس العالم https://t.co/fgJP8qxUle pic.twitter.com/FSec29lKaF — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وواصل المنتخب الكوري تفوقه وفاز على الإمارات 2/0 في كأس آسيا 2004.

وتفوق المنتخب الكوري في تصفيات كأس العالم 2010 4/1 و2/0 ثم في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 2/1 و2/0.

وخلال 12 مواجهة لم يفز الأبيض خلال أي لقاء رسمي على كوريا الجنوبية، بينما فاز منتخب كوريا الجنوبية في 10 لقاءات، وتعادلا مرتين.