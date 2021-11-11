رياضة

ترتيب مجموعة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022
تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2021 14:33 GMT
تاريخ التحديث: 11 نوفمبر 2021 16:20 GMT

ترتيب مجموعة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

بعد 5 مباريات لم يحقق الأبيض الإماراتي الفوز، حيث تعادل في ثلاث مباريات، وخسر مرتين، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تلقى المنتخب الإماراتي الخسارة الثانية في 5 جولات في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومن ركلة جزاء سددها هوانغ هي تشان في الدقيقة 36، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في الفوز 1/0 على ضيفه منتخب الإمارات، اليوم الخميس، على استاد سيؤول كأس العالم.

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وفيما يلي تتريب المجموعة الأولى:
1. إيران، 13 نقطة من 5 مباريات.
2. كوريا الجنوبية، 11 نقطة من 5 مباريات.
3. لبنان. 5 نقاط من 5 مباريات.
4. الإمارات. 3 نقاط من 5 مباريات.
5. العراق، 3 نقاط من 4 مباريات.
6. سوريا. نقطة وحيدة من 4 مباريات.

وبعد 5 مباريات لم يحقق الأبيض الإماراتي الفوز، حيث تعادل في ثلاث مباريات، وخسر مرتين، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها نجح منتخب إيران في قلب تأخره 0/1 إلى فوز في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2/1. وسجل سوني سعد هدف السبق للبنان في الدقيقة 37، قبل أن يسجل سردار آزمون وأحمد نور الله هدفين لإيران في الدقيقتين 90+2، و90+5.

وقفز منتخب إيران إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويملك 13 نقطة، مقابل 11 لكوريا الجنوبية في المركز الثاني، و5 نقاط لمنتخب لبنان في المركز الثالث، ثم منتخب الإمارات وفي جعبته 3 نقاط، مع العراق الذي لعب 4 مباريات، ثم يأتي منتخب سوريا في المركز الأخير وحصد نقطة وحيدة من 4 مباريات.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 5 مباريات، حيث من المقرر أن يسافر الأبيض لمواجهة لبنان، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف منتخب سوريا في يناير 2022، وفي فبراير يسافر لمواجهة إيران، قبل أن يواجه العراق وكوريا الجنوبية في آخر جولتين.

وسبق أن شارك منتخب الإمارات مرة وحيدة في كأس العالم كانت في نسخة 1990، حيث ودع من الدور الأول بعدما تلقى ثلاث خسائر.

مواجهات الإمارات وكوريا الجنوبية
بدأت مواجهات المنتخبين عام 1980 في كأس آسيا وفاز المنتخب الكوري 4/1 ثم 1/0 في كأس آسيا 1988.

وتعادل المنتخبان 1/1 في تصفيات كأس العالم 1990، كما تعادلا بنفس النتيجة في كأس آسيا 1996.

وتغلب المنتخب الكوري 3/0 في تصفيات كأس العالم 1998 وفاز 3/1، وفاز 2/1 في دورة الألعاب الآسيوية.

وواصل المنتخب الكوري تفوقه وفاز على الإمارات 2/0 في كأس آسيا 2004.

وتفوق المنتخب الكوري في تصفيات كأس العالم 2010 4/1 و2/0 ثم في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 2/1 و2/0.

وخلال 12 مواجهة لم يفز الأبيض خلال أي لقاء رسمي على كوريا الجنوبية، بينما فاز منتخب كوريا الجنوبية في 10 لقاءات، وتعادلا مرتين.

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