وفاة المالي فونكي سي نجم عجمان الإماراتي السابق بمرض غامض

علن نادي دجوليبا المالي وفاة مهاجمه السابق ”فونكي سي“، عن عمر ناهز 33 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقالت صحيفة ”مالي جيت“، اليوم الأحد، إن فونكي سي توفي في إحدى المستشفيات في العاصمة المالية باماكو مساء أمس السبت، وذلك عقب عودته إلى مالي منذ أسابيع قليلة، حيث كان يتلقى العلاج من مرض غامض وخطير، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.

ولم تتحدث الصحيفة المالية عن طبيعة المرض الذي كان يعاني منه الراحل فونكي سي، اللاعب السابق لأندية دجوليبا المالي، وعجمان واتحاد كلباء ومسافي في الإمارات، كما احترف في نادي صحم العماني، ونادي نفط عبدان الإيراني، وكانت آخر محطات اللاعب الاحترافية في نادي أهلي شندي السوداني، الذي لعب في صفوفه لمدة 3 سنوات من ديسمبر 2015 إلى يناير 2018.

وبحسب الصحيفة المالية، فإن مراسم دفن اللاعب ستتم اليوم الأحد في مدينة ”كوروفينا“ القريبة من العاصمة باماكو.

وكان فونكي سي يعتبر نجم منتخب مالي ونادي إشبيلية الإسباني السابق فردريك عمر كانوتيه بمثابة مثله الأعلى في كرة القدم.

وكانت أبرز إنجازات فونكي سي تتويجه رفقة ناديه عجمان ببطولة كأس الخليج العربي موسم 2012- 2013، بعد الانتصار على نادي الجزيرة 2-1 في المباراة النهائية، وأحرز اللاعب المالي الراحل هدفاً للبرتقالي في هذه المباراة.

وقد أعلن نادي دجوليبا المالي الحداد لمدة 3 أيام، بعد وفاة فونكي سي، حيث كان اللاعب أحد أبرز عناصر الفريق خلال الفترة التي لعبها في صفوفه، وتوّج خلالها بالدوري المحلي في مالي.