أهداف مباراة العين والشارقة .. 3 – 2 للزعيم (فيديو)

أنهى نادي العين الشوط الأول من مباراته مع الشارقة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وشهدت المباراة فرصا عديدة من الفريقين، اللذين قدما أداء هجوميا مميزا.
وتورط خط دفاع الفريقين في أخطاء دفاعية بالجملة.
خمسة أهداف مثيرة في شوط واحد عنوانه التميز لكلا الفريقين
شاهد شريط الأهداف#العين_الشارقة#كأس_رئيس_الدولة
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— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2020