 أهداف مباراة العين والشارقة .. 3 – 2 للزعيم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة العين والشارقة .. 3 – 2 للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة العين والشارقة .. 3 – 2 للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أنهى نادي العين الشوط الأول من مباراته مع الشارقة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة فرصا عديدة من الفريقين، اللذين قدما أداء هجوميا مميزا.

وتورط خط دفاع الفريقين في أخطاء دفاعية بالجملة.

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