أبرزهم كريستيانو رونالدو.. 7 نجوم يحصلون على الإقامة الذهبية في الإمارات

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وأقر مجلس الوزراء في الإمارات نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة.

ويهدف مجلس الوزراء الإماراتي إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، بحسب صحيفة ”البيان“.

ويقضي رونالدو إجازته في دبي باستمرار، كما يشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ عام 2011.

Cristiano Ronaldo Will Not Attend Oscar Ceremony And After A Few Days He Will Create His Own Oscar In Dubai..#Oscars pic.twitter.com/TgES6D7EeZ

— Leo1⃣0⃣: Football's Greatest Beautifier (@mehran_gul10) February 9, 2020