أبرزهم كريستيانو رونالدو.. 7 نجوم يحصلون على الإقامة الذهبية في الإمارات

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وأقر مجلس الوزراء في الإمارات نظام الإقامة الدائمة ”البطاقة الذهبية“ للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة.

ويهدف مجلس الوزراء الإماراتي إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، بحسب صحيفة ”البيان“.

ويقضي رونالدو إجازته في دبي باستمرار، كما يشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ عام 2011.

Cristiano Ronaldo Will Not Attend Oscar Ceremony And After A Few Days He Will Create His Own Oscar In Dubai..#Oscars pic.twitter.com/TgES6D7EeZ — Leo1⃣0⃣: Football's Greatest Beautifier (@mehran_gul10) February 9, 2020

ودخل ستة نجوم آخرين في قائمة الرياضيين الحاصلين على الإقامة الذهبية، وذلك لإقامتهم المستمرة في دبي.

النجوم هم لويس فيغو نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد سابقا، وروبرتو كارلوس النجم البرازيلي السابق، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، وميراليم بيانيتش لاعب اليوفي ومنتخب البوسنة، ولوكاكو لاعب إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا، ونجم التنس الصربي ديوكوفيتش.

وهناك نجوم آخرون مرشحون للحصول على الإقامة الذهبية، نظرا لإقامتهم المستمرة في دبي، مثل أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، والإيفواري ديديه دروغبا، والفرنسي إريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة.