لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الإماراتي تطلب تجنيس فابيو ليما لاعب الوصل

قال غانم الهاجري، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم الإماراتي: إن اللجنة طلبت تجنيس اللاعب البرازيلي فابيو ليما صانع ألعاب نادي الوصل.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة الإماراتي تجنيس الثنائي كايو لاعب العين وتيغالي مهاجم الوحدة، حيث تم تسجيلهما كلاعبين محليين.

وأشار الهاجري في تصريحات للاتحاد الرياضي، إلى أن اللجنة اختارت الثلاثي ليما وكايو ووتيغالي للتجنيس، حيث تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الإماراتية، بخلاف القناعة الفنية بمستوياتهم، حيث سيتم الاعتماد عليهم مع منتخب الإمارات خلال الفترة المقبلة.

في سياق مختلف، أشار الهاجري إلى طلب اللجنة تأجيل نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة بسبب تعارضها مع فترة إعداد المنتخب الإماراتي في شهر مارس.

ويرى الهاجري، أن تأجيل نهائي كأس رئيس الدولة لنهاية الموسم سيكون أفضل.