الأمانة العامة لاتحاد الكرة الإماراتي تدعو لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتشكيل اللجنة الانتقالية

قال اتحاد الكرة الإماراتي في بيان رسمي، إن الأمانة العامة لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، تلقت وبشكل رسمي استقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمن فيهم رئيس المجلس.

وأشار اتحاد الكرة في بيان، إلى أنه استنادًا إلى النظام الأساسي لاتحاد الكرة، دعت الأمانة العامة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتشكيل اللجنة الانتقالية، حيث سيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019.

وكان مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قد تقدم باستقالته وأعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات المعنية.

وجاءت استقالة بن غليطة بعد يوم واحد فقط من الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم؛ عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج ”خليجي 24“.