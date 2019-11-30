فان مارفيك واثق من تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي خليجي 24

لا يزال بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات واثقًا في قدرة فريقه على التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم رغم حاجته للفوز على قطر الدولة المستضيفة في ختام المجموعة الأولى بعد غد الإثنين.

واستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بفوز سهل على اليمن 3/0، قبل أن يخسر 2/0 أمام العراق، أمس السبت، بينما أمطر منتخب قطر بطل آسيا شباك اليمن بـ6 أهداف لتصبح مباراتهما القادمة فاصلة في تحديد من يرافق العراق، الذي ضمن أيضًا صدارة المجموعة إلى المربع الذهبي.

وفي آخر مواجهة بينهما في قبل نهائي كأس آسيا في مطلع العام الحالي، خسرت الإمارات 0/4 على أرضها أمام المنتخب القطري الذي أكمل طريقه نحو اللقب.

وأبلغ فان مارفيك الصحفيين، اليوم السبت: ”بالنسبة لي قطر هي أفضل فريق في هذه البطولة. بدأوا مشروعهم منذ فترة طويلة وكان بوسعهم اللعب لسنوات بالفريق نفسه تقريبًا ويمكنكم رؤية تأثير ذلك في الملعب، ورأيتم ذلك أمس“.

وأضاف: ”بدأنا مشروعنا منذ عدة أشهر فقط وهناك فارق كبير، لكني أرى تطورًا إيجابيًا للغاية في فريقي، وعندما أقول إن قطر هي أفضل فريق في هذه البطولة، فأعتقد أن لدينا فرصة.. إذا انتصرنا سنتأهل. أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة“.

ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة بفرصة واحدة وهي الفوز بسبب تفوق قطر في فارق الأهداف، بينما يحتاج أصحاب الأرض إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ولا يرى فان مارفيك، الذي قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 وسبق له تدريب منتخب السعودية، أن ذلك سيضع ضغطًا إضافيًا على فريقه، وقال: ”على النقيض، نعرف ما علينا فعله. علينا القيام بشيء واحد فقط، ولذلك ليس علينا التفكير في أي شيء آخر. لدينا فرصة واحدة وهي الفوز“.

ومن المتوقع أن تلعب الإمارات أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في استاد خليفة الدولي بعد غدٍ الاثنين، رغم أن هؤلاء المشجعين سيكون أغلبهم لدعم أصحاب الأرض.

وقال المدرب الهولندي: ”من الجيد دائمًا وجود جماهير في الاستاد.. أنا سعيد وأتمنى أن يكون الاستاد ممتلئًا حتى نلعب أمام ربما 50 أو 70 ألف مشجع. لكن من المؤسف أننا لا يمكن أن نلعب أمام جماهيرنا“.

المؤتمر الصحفي للمنتخب الإماراتي ????????

قال فان مرفيك مدرب المنتخب:

نحن نعلم ما علينا القيام به وهو واحد لا غير الفوز في هذه المباراة. وقال محمد العطاس لاعب المنتخب:

نحن نلعب من أجل الفوز، ونتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية أمام الجمهور الإماراتي.#خليجي24 pic.twitter.com/mweqZM8778 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 30, 2019

وينظر فيلكس سانشيز مدرب قطر إلى اللعب أمام جماهير ضخمة باعتبارها فرصة لاختبار أجواء كأس العالم التي تستضيفها قطر بعد 3 سنوات.

وقال المدرب الإسباني: ”بالطبع عندما تفكر أن بعد 3 سنوات ستكون كأس العالم هنا لا يسعك سوى التفكير في الاستاد وهو ممتلئ بالجماهير التي تساند الفريق وتحاول مساعدتنا“.

وأضاف: ”وبالطبع هذه البطولة نوع من الاستعداد بالنسبة لنا، لأننا نلعب في بطولة ضد فرق قوية من المنطقة ومن الجيد دائمًا الحصول على هذه النوعية من المباريات للإعداد“.

وأضاف: ”اللعب في قطر أيضًا بمثابة اختبار لنا.. حتى يعتاد اللاعبون في اللعب أمام جماهيرهم“.