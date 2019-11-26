”هاتريك“ علي مبخوت يقود الإمارات لفوز ثمين على اليمن في ”خليجي 24“ (فيديو)

سجل علي مبخوت ثلاثية ليقود الإمارات لفوز سهل 3-صفر على اليمن في افتتاح مشوارها بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) في الدوحة اليوم الثلاثاء.
فوز ثمين للإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوارها ببطولة”#خليجي_24“ المقامة في الدوحةتتصدر بذلك مع العراق ترتيب المجموعة الأولى التي تتزيلها قطر واليمن#إرم_نيوز #الامارات_اليمن
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
وتصدرت الإمارات المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق الذي هزم قطر صاحبة الضيافة 2-1 في مباراة الافتتاح خلال وقت سابق اليوم.
فيديو : هدف منتخب #الإمارات يتقدم 1 – 0 على منتخب #اليمن عبر علي مبخوت في الدقيقة 20 … #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/MHlvJbGDru
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
احتاج مبخوت إلى 21 دقيقة ليضع الإمارات في المقدمة من ضربة رأس مرت من فوق الحارس ثم ضاعف التقدم بمتابعة لتسديدة ارتدت من الدفاع قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.
فيديو : هدف منتخب #الإمارات يتقدم 2 – 0 على منتخب #اليمن عبر علي مبخوت في الدقيقة 38 … #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/SkKxfQssWO
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
واستعرض مبخوت مهاراته حين راوغ اثنين من مدافعي اليمن قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 54.
وتلتقي الإمارات مع العراق في المباراة المقبلة يوم الجمعة.
فيديو : هدف منتخب #الإمارات يتقدم 3 – 0 على منتخب #اليمن عبر علي مبخوت في الدقيقة 54 … #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/ZI8TD6Ugoi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019