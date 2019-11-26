”هاتريك“ علي مبخوت يقود الإمارات لفوز ثمين على اليمن في ”خليجي 24“ (فيديو)

سجل علي مبخوت ثلاثية ليقود الإمارات لفوز سهل 3-صفر على اليمن في افتتاح مشوارها بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) في الدوحة اليوم الثلاثاء.

فوز ثمين للإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوارها ببطولة”#خليجي_24“ المقامة في الدوحةتتصدر بذلك مع العراق ترتيب المجموعة الأولى التي تتزيلها قطر واليمن#إرم_نيوز #الامارات_اليمن تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

وتصدرت الإمارات المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق الذي هزم قطر صاحبة الضيافة 2-1 في مباراة الافتتاح خلال وقت سابق اليوم.

احتاج مبخوت إلى 21 دقيقة ليضع الإمارات في المقدمة من ضربة رأس مرت من فوق الحارس ثم ضاعف التقدم بمتابعة لتسديدة ارتدت من الدفاع قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.

واستعرض مبخوت مهاراته حين راوغ اثنين من مدافعي اليمن قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 54.

وتلتقي الإمارات مع العراق في المباراة المقبلة يوم الجمعة.