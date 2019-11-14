منتخب الإمارات يخسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 (فيديو)

خسر منتخب الإمارات 0/1 أمام منافسه منتخب فيتنام، في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وأيضًا بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2023.

ولعب منتخب الإمارات بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 37؛ بعدما طرد الحكم لاعبه خليفة الحمادي لمنعه هجمة محققة لمنتخب فيتنام، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، بتسديدة قوية ومباغتة بتوقيع تين لين نعيون، فشل الحارس خالد عيسى في صدها.

وهذه الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات في التصفيات مقابل فوزين، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، في حين رفع الفوز رصيد فيتنام إلى 10 نقاط في الصدارة.

وتغلب منتخب الإمارات 2/1 على ماليزيا، ثم 5/0 على إندونيسيا، قبل أن يخسر 1/2 أمام تايلاند، واليوم أمام فيتنام، على أن يلعب مع ماليزيا يوم 26 مارس المقبل.

وقبل مباراة اليوم، تقابل المنتخبان من قبل 6 مرات، وكانت البداية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2002 وتعادلا دون أهداف، ثم فاز المنتخب الإماراتي بثنائية دون رد في كأس آسيا 2007، وفي تصفيات مونديال 2010 فاز الأبيض ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1/0، 5/0.

وفاز الأبيض مرتين ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة 2/1 و5/0، ولم يعرف منتخب فيتنام طعم الفوز على الإمارات.