الاتحادان الإماراتي والبحريني يعلنان رسميًا مشاركتهما في بطولة ”خليجي 24“

أعلن الاتحادان الإماراتي والبحريني لكرة القدم رسميًا مشاركة منتخبي بلادهما في بطولة كأس الخليج ”خليجي 24″، والتي ستقام في قطر بعد تجديد الدعوة الموجهة له للمشاركة.

#عاجل.. البحرين والإمارات تقرران رسميا المشاركة في خليجي 24 الذي يقام في قطروسط أحاديث عن قرب حل الخلاف الخليجيما تعليقك؟ #إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

وأصدر الاتحاد الإماراتي بيانًا رسميًا، جاء فيه:“بناءً على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة“.

بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي

اتحاد الكرة يقرر المشاركة في خليجي 24 .

التفاصيل : https://t.co/N0l0HWknjf pic.twitter.com/4sgHVQ4qXy — UAEFA (@uaefa_ae) November 12, 2019

كما أصدر الاتحاد البحريني بيانًا مشابهًا، قال فيه:“جاء القرار بناءً على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام في الدوحة“.

. الرفاع – الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 : بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام… https://t.co/hlmZreHGyi — Bahrain FA (@bfainfo) November 12, 2019

وكانت شبكة ”beIN SPORTS“ ذكرت أن هناك عدة منتخبات خليجية تراجعت عن قرارها بشأن عدم المشاركة في بطولة خليجي 24 في الدوحة.

وأفادت ”beIN SPORTS“، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادرها أن هناك منتخبات خليجية تراجعت عن عدم المشاركة في خليجي 24 المقرر في الدوحة.

وأوضحت:“اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعًا، يوم الأربعاء، لإعادة توزيع مجموعات البطولة“.

وكانت 5 منتخبات قد أكدت مشاركتها في البطولة، هي: الكويت، والعراق، وسلطنة عُمان، واليمن، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

ويعد منتخب عُمان هو حامل لقب بطولة خليجي 23 والتي أقيمت في الكويت خلال الفترة ما بين 22 ديسمبر 2017 وحتى 5 يناير 2018.

وكانت بطولة خليجي 23 ستقام في قطر بعد تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم النشاط الكروي للكويت في 2016، لكن وضع قانون جديد للرياضة جعل ”الفيفا“ يرفع الإيقاف عن الكويت مما سمح لها باستضافة البطولة.

وسبق لقطر أن استضافات 3 نسخ لخليجي من قبل، إذ أقيمت منافسات خليجي 4 و11 و17 على الأراضي القطرية.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة خليجي أقيمت العام 1970.

وكان من المفترض أن تفتتح بمباراة قطر المضيفة واليمن، لكن ذلك قد يتغير في حال إعادة توزيع المنتخبات على مجموعتين بعدما قررت الإمارات والبحرين المشاركة.

وسبق للسعودية، والإمارات، والبحرين، أن قررت عدم المشاركة في ”خليجي 23“ بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظرًا لأن قطر كانت المضيفة، لكن البطولة نُقلت إلى الكويت قبل أيام من موعدها، كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي ”فيفا“ الإيقاف الذي كان مفروضًا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة إلى خوض المنافسات.

وأقيمت البطولة حينها بمشاركة كاملة ”8 منتخبات“، وأحرزت سلطنة عُمان اللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح.