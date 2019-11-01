إدارة بني ياس تشكو حكم مباراة فريقها أمام اتحاد كلباء اعتراضًا على الظلم (شاهد)

أصدرت إدارة نادي بني ياس بيانًا رسميًا يندد بتعرض الفريق لم وصفته بـ“الظلم التحكيمي“ خلال مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

وقال نادي بني ياس في بيانه:“بداية يؤكد نادي بني ياس حرصه التام على مصلحة كرة الإمارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم المنتخبات الوطنية بشكل عام، ويود النادي التأكيد على أن التحكيم جزء أساس في تطوير اللعبة وتحقيقها آمال وطموحات الجماهير العريضة“.

وأضاف النادي في بيانه:“ومن هذا المنطلق نحن في بني ياس نعلن عن تقديم شكوى رسمية ضد السيد عادل النقبي حكم مباراة بني ياس واتحاد كلباء في الأسبوع السادس من دوري الخليج العربي، ونود التأكيد على عدة أمور، جاءت كالتالي:

أولًا: شهدت المباراة أخطاءً تحكيمية واضحة أثرت على النتيجة النهائية وخسارة بني ياس باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد الفريق وكذلك التغاضي عن احتساب ضربة جزاء للفريق واضحة للجميع وأكد صحتها كافة محللي التحكيم.

ثانيًا: رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو “ الفار“ للسيد عادل النقبي في الحالتين إلا أنه لم يتراجع عن تصحيح الخطأ وهو ما يعني أن هناك خللًا ما ترتبت عليه خسارة فريقنا 3 نقاط.

ثالثًا: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فريقنا لمثل تلك الأخطاء الأمر الذي كلفنا خسارة 8 نقاط في 3 مباريات أمام الأهلي وخورفكان وأخيرًا أمام اتحاد كلباء.

رابعًا: رجاءً التكرم بالرد على شكوانا ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها حيال هذه الوقائع وذلك لتسجيل الموقف رسميًا بهدف الحفاظ على حقوق النادي وجماهيره.

خامسًا: تؤكد إدارة بني ياس مجددًا على أن إصلاح الأخطاء التحكيمية واتخاذ عقوبات رادعة ضد كل من أخطأ لن يكون في صالح بني ياس فقط وإنما لصالح كرة الإمارات بشكل عام ولصالح دوري الخليج العربي، لاسيما أن استمرار مسلسل الأخطاء يهدد البطولة برمتها بالكثير من العواقب الوخيمة.

بيان رسمي لنادي بني ياس بعد أحداث مباراة اتحاد كلباء بداية يؤكد نادي بني ياس حرصه التام على مصلحة كرة الإمارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم المنتخبات الوطنية بشكل عام، ويود النادي التأكيد على أن التحكيم جزء أساسي في تطوير اللعبة وتحقيقها آمال وطموحات الجماهير العريضة. pic.twitter.com/5VJMIWl0WM — نادي بني ياس (@BaniyasClub) November 1, 2019

وسبق لبني ياس إصدار بيان رسمي يندد فيه بالقرارات التحكيمية الخاطئة ضد الفريق، كما وجّه وينفريد شايفر، المدير الفني للفريق العاصمي، انتقاداتٍ لاذعة إلى التحكيم.