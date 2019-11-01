مباراة العين والجزيرة.. لاعبو الفريقين يرددون النشيد الوطني للإمارات مع نهاية الشوط الأول (فيديو)

وقف لاعبو العين والجزيرة مرددين النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

ورفعت الجماهير أكبر علم للإمارات ليزين المدرجات، وقام لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم بالوقوف مع نهاية الشوط الأول وقام الجميع بترديد النشيد الوطني احتفالًا بيم العلم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة..

أكبر علم يزين المدرجات والجماهير واللاعبون يقفون لترديد السلام الوطني احتفالاً بـ #يوم_العلم#دوري_الخليج_العربي #العين_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/v51nrMEwsC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2019

ويبحث العين عن تحقيق الفوز على حساب الجزيرة الطامع أيضًا في تصحيح مساره سريعًا وحصد النقاط الثلاث في مواجهة خاصة للنجم عمر عبدالرحمن ”عموري“ لاعب العين السابق الذي يرتدي حاليًا قميص الجزيرة.

يحتل العين المركز الثالث بترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة، ويعني الفوز تقدم الزعيم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع الشارقة إلى نقطة واحدة.. وسجل العين 17 هدفًا واستقبل 8 أهداف في المباريات الخمس التي خاضها الفريق.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد أن حقق الفريق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر مثلها، وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل 6 أهداف، ويعني الفوز تقدم الفريق إلى المركز الثاني بالتساوي مع شباب الأهلي دبي.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين قد انتهى بفوز العين بثلاثية دون رد في بطولة الكأس يوم 6 سبتمبر الماضي، وفاز الجزيرة بآخر لقاء في الدوري بنتيجة 5/1 في الموسم الماضي كما تغلب على العين في آخر زيارة لملعب هزاع بن زايد بنتيجة 2/1.

وتبدو هذه المواجهة خاصة للنجم عموري ضد فريقه الأسبق العين وأمام شقيقه محمد عبدالرحمن، وهو ما يسلط الضوء على هذه المباراة وتعامل جماهير العين مع عموري الذي رحل عن الفريق بداية هذا الموسم إلى الجزيرة.