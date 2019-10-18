نقل دومبيا لاعب عجمان للمستشفى بعد إصابة خطيرة تعرض لها أمام الظفرة (فيديو)

تعرض دومبيا لاعب عجمان لإصابة قوية أمام الظفرة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن زايد آل نهيان في الدوري الإماراتي.

وتم نقل دومبيا للمستشفى بعد تعرضه لإصابة شديدة من بيدرو لاعب الظفرة نتيجة تدخل قوي بين اللاعبين.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه بيدرو لاعب الظفرة، بعد تدخله العنيف على دومبيا.

وأثبتت الأشعة تعرض لاعب عجمان لكسر مضاعف ويحتاج إلى تدخل جراحي.

وبموجب هذا التدخل الجراحي سيبتعد تومبيا عن الملاعب فترة قد تمتد إلى 4 أشهر.

وانتزع فريق الظفرة فوزاً صعباً من ضيفه عجمان 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة 4 من منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدين الظفرة بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد سيف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

واضطر الظفرة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد جواو بيدرو في الدقيقة 30.

ورفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف عجمان صاحب المركز الثالث.