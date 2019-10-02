قائمة منتخب الإمارات لمباراتي إندونيسيا وتايلاند

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، فان مارفيك قائمة الأبيض استعدادًا لمواجهتي إندونيسيا يوم 10 أكتوبر باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتايلند في بانكوك يوم 15 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة .

وضمت القائمة 26 لاعبًا هم : علي خصيف ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، علي مبخوت ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) محمد الشامسي ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، خليل الحمادي ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، أحمد برمان ، بندر الإحبابي ( العين ) الحسن صالح ، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل ) حسن المحرمي ( بني ياس ) .

وقال إسماعيل راشد مدير منتخب الإمارات، إن الأبيض يبدأ تجمعه بدبي يوم السبت المقبل الموافق 5 أكتوبر، وذلك بعد نهاية الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي التي ستُلعب مبارياتها يومي الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن المنتخب سيؤدي تدريباته اليومية باستاد زعبيل بنادي الوصل ولمدة أربعة أيام على أن يؤدي تدريبه الرسمي باستاد آل مكتوم قبل المباراة بيوم واحد .

وأضاف مدير المنتخب الإماراتي، أن الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك حرص على اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض المباراتين المقبلتين، حيث حافظ على العناصر التي تواجدت في مباراة ماليزيا بالجولة الأولى التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف مع عودة بعض العناصر التي غابت خلال الفترة الماضية، منهم أحمد خليل مهاجم نادي شباب الأهلي دبي وخلفان مبارك صانع ألعاب نادي الجزيرة.

وأكد إسماعيل راشد، أهمية مباراة إندونيسيا؛ كونها الأولى للأبيض على أرضه ووسط جماهيره في التصفيات، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل والخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة تايلند في بانكوك.