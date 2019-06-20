تعيين إسماعيل راشد مديرًا للمنتخب الإماراتي

عيّن اتحاد الإمارات لكرة القدم، نجم نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق إسماعيل راشد مديرًا للمنتخب الإماراتي الأول، اعتبارًا من المعسكر القادم للأبيض الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في سبتمبر من العام الجاري.

وبحسب اتحاد الإمارات لكرة القدم، يمتلك إسماعيل راشد خبرة كبيرة في المجال الإداري من خلال عمله مديرًا لفريق الوصل موسم 2007 ومديرًا للمنتخب الإماراتي للفترة من 2008 حتى 2011 وتواجد في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية التي شارك بها المنتخب خلال تلك الفترة .

وتقدم اتحاد الكرة بالشكر إلى عبيد هبيطة على الفترة التي قضاها مع المنتخب الإماراتي.