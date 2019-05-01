تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شكل نصف النهائي الثاني لدوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول وبعض اللقاءات المتأخرة في الدوريات العربية والأوروبية أبرز لقاءات اليوم ونستعرض أبرز نتائجها:

دوري أبطال أوروبا

وضع برشلونة قدمًا ونصف في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حسم موقعة الكامب نو أمام ليفربول الإنجليزي 3-0 في نصف النهائي الثاني.

الدوري الفرنسي

تعادل رين الفائز بكأس فرنسا السبت الماضي على حساب باريس سان جرمان أمام موناكو 2-2 برسم لقاء متأخر عن الجولة 34 من الدوري الفرنسي.

وظل رين في المركز 11 برصيد 44 نقطة موناكو قريب من مراكز النزول في المركز 16 بفارق 4 نقاط فقط عن أول مركز للنزول.

الدوري المصري الممتاز

صعد الأهلي المصري لمشاركة بيراميذز صدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد فوز صعب على طلائع الجيش 2-1 برسم الجولة 31 ليرفع رصيده ل64 نقطة متخلفا بفارق المواجهات المباشرة لكنه لعب لقاءين أقل.

وتعادل المقاولون العرب 2-2 أمام الداخلية ليبقى في المركز الخامس بينما ما زالت وضعية الداخلية متأزمة في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

دوري الخليج العربي الإماراتي

فشل فريق العين الإماراتي في تحقيق الفوز للقاء الخامس على التوالي في الدوري الإماراتي وتعادل 2-2 أمام اتحاد كلباء ليظل رابعُا برصيد 40 نقطة، وحافظ اتحاد كلباء على مركزه 11 برصيد 24 نقطة

الدوري المغربي للمحترفين

تعادل نهضة بركان 1-1 أمام ضيفه الكوكب المراكشي في لقاء متأخر عن الجولة 26 من الدوري المغربي للمحترفين ليظل نهضة بركان ثامنًا ويصعد الفريق المراكشي للمركز 15 وقبل الأخير.

الدوري الجزائري للمحترفين

فاز النادي الرياضي القسنطيني 2-0 على مولودية الجزائر برسم لقاء مؤجل عن الجولة 23 من الدوري الجزائري للمحترفين.

وصعد النادي القسنطيني للمركز السابع برصيد 36 نقطة مبتعدًا عن مراكز النزول بينما فشل مولودية الجزائر في الاقتراب من الصراع حول اللقب وظل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.