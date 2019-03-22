مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات الأجندة الدولية سواء الرسمية أو الودية، حيث تستمر مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا (يورو 2020)، بينما تنطلق الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الـ22 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

نهائي كأس الخليج العربي:

شباب الأهلي دبي VS الوحدة ، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية1 وقناة دبي الرياضية1.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

مالاوي VS المغرب، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

السودان VS غينيا الاستوائية، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

تونس VS سوازيلاند، الساعة الـ 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

الجزائر VS غامبيا، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

تصفيات يورو 2020:

إنجلترا VS جمهورية التشيك، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

البرتغال VS أوكرانيا، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

مولدوفا VS فرنسا، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

مباريات دولية ودية:

الأرجنتين VS فنزويلا، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.