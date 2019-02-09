نادي الوحدة يطالب بجمعية عمومية طارئة لتجديد أو طرح الثقة باتحاد الكرة

طالب نادي الوحدة الإماراتي، مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن يوضح الحقائق وملابسات ما دار في المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم خلال الفترة التي سبقت بطولة “كأس آسيا – الإمارات 2019″، وخلال مشاركته في البطولة وكل ما يلي المنتخب الإماراتي في الفترة السابقة، وتمليك الحقائق بشفافية للرأي العام وأسرة الكرة.

وطالب نادي الوحدة في بيان رسمي اتحاد الكرة، بالكشف عن العقوبات التي اتخذت تجاه بعض اللاعبين، إن وجدت، وتساءل “هل هي رادعة؟”.

كان المنتخب الإماراتي قد خرج من بطولة كأس آسيا 2019، التي نظمها على أرضه من دور ال4 أمام منتخب قطر.

ويرى نادي الوحدة أن قيام جمعية عمومية طارئة لتجديد أو طرح الثقة عن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي أصبح أمرًا ملحًا في الفترة الحالية، بعد أن يتم عرض الحقائق كاملة وكشف كل ما دار في الكواليس بالفترة الماضية.

وأعرب نادي الوحدة عن أمله في أن يبادر مجلس إدارة الاتحاد بالتجاوب مع هذا المطلب بالسرعة اللازمة، حتى تتضح الصورة وتتضح حالة التسيب غير المسبوقة، والتي كان يعاني منها المنتخب الوطني الإماراتي، والتي تنم عن إهمال شديد واستهتار من قبل لاعبي المنتخب و الجهاز الفني و الإداري.

وأكد نادي الوحدة لكرة القدم، بأن الهدف من هذه المطالب هو تصحيح الأوضاع وتهيئة بيئة صالحة للعمل في المستقبل.