المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك على رادار الاتحاد الإماراتي

ذكرت تقارير صحفية إماراتية، الجمعة، أن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، دخل دائرة اهتمام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لخلافة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، الذي انتهت مسيرته مع “الأبيض”، بنهاية كأس آسيا 2019.

ووفقًا لصحيفة “الإمارات اليوم”، فإن فان مارفيك على رادار الاتحاد الإماراتي لقيادة الأبيض في المرحلة المقبلة، خاصة أن تصفيات كأس العالم 2022، ستنطلق في سبتمبر 2019.

ونال فان مارفيك، البالغ من العمر 66 عامًا، شهرة واسعة؛ بعدما قاد هولندا للمباراة النهائية لكأس العالم 2010، قبل أن يخسر 0/1 أمام إسبانيا، كما قاد المنتخب الأسترالي، في مونديال 2018، لكنه ودّع البطولة من دور المجموعات.

وكان فان مارفيك قد قاد المنتخب السعودي لكأس العالم 2018، لكنه انفصل عن الأخضر قبل بداية الكرنفال.

والاتحاد الإماراتي ليس المهتم الوحيد بالتعاقد مع فان مارفيك، إذ يتردد أن الاتحاد الإيراني يريد التعاقد مع المدرب الهولندي لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش.

يشار إلى أن الاتحاد الإماراتي ارتبط بالتعاقد مع المدرب الكرواتي زالاتكو داليتش، الذي قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية بكأس العالم 2018 في روسيا، وهيرفي ريناد مدرب المغرب.