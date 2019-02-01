أهداف مباراة اليابان وقطر.. 2/0 للعنابي (فيديو)

تقدم معز علي لاعب المنتخب القطري بهدف في شباك اليابان خلال المباراة النهائية لكأس آسيا 2019، التي تجمع المنتخبين على إستاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

وأحرز معز هدفًا رائعًا من ضربة خلفية مزدوجة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وأضاف عبدالعزيز حاتم الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس الياباني في التعامل معها.

فيديو..الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى اليابان عن طريق عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27..تعليق أحمد الطيب #قطر_اليابان #لأجل_قطر #كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/R2T8s6OBc1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) ١ فبراير ٢٠١٩

وهذه أول مرة يصعد فيها منتخب قطر للمباراة النهائية في كأس آسيا، في حين يسعى منتخب اليابان لإحراز اللقب للمرة الخامسة.

وقال مدرب قطر، الإسباني فيلكس سانشيز إن هذه أهم مباراة في تاريخ كرة القدم القطرية.

وبإمكان هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، أن يدخل التاريخ إذا أصبح أول من يفوز بلقب كأس الأمم الآسيوية كلاعب ومدرب.

وحقق منتخب قطر 6 انتصارات في البطولة مسجلًا 16 هدفًا، ولم يستقبل أي هدف، في حين حقق منتخب اليابان 6 انتصارات، سجل فيها 11 هدفًا، واستقبل 3 أهداف.