مباراة الإمارات والهند تشهد أول ظهور لحكم من الكونكاكاف في كأس آسيا

سيصبح المكسيكي سيزار أرتورو راموس أول حكم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) يدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في بيان أن الحكم المكسيكي سيدخل تاريخ المسابقة عندما يظهر في ختام منافسات اليوم بين الإمارات صاحبة الأرض والهند في أبوظبي.

وسيحظى أفضل حكم في الكونكاكاف عام 2017 بمساندة من مواطنيه ميجيل هرنانديز وألبرتو مورين.

وسيدير الحكم المكسيكي المباراة في إطار التعاون بين الاتحاد الآسيوي والكونكاكاف حيث سبق أن أدار حكم أوزبكي قبل نهائي دوري أبطال الكونكاكاف وظهر حكم أمريكي في قبل نهائي أبطال آسيا.

وبدأت الإمارات مسيرتها في البطولة القارية بالتعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام البحرين بينما حققت الهند مفاجأة وتغلبت 4-1 على تايلاند ضمن منافسات المجموعة الأولى.