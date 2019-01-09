قطر تهزم لبنان بهدفين وتخطف أول 3 نقاط في كأس أمم آسيا 2019 (فيديو)

أحرزت قطر هدفين في الشوط الثاني لتهزم لبنان 2-صفر في بداية مسيرة المنتخبين بكأس آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وإلغاء هدف للبنان، أحرزت قطر الهدف الأول بعد ركلة حرة من بسام الراوي في الدقيقة 65.

وأضاف المهاجم المعز علي الهدف الثاني بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس مهدي خليل في الدقيقة 79.

هدف ⚽️ بسام الراوي يهز شباك حارس الأرز بتسديدة صاروخية على الطريقة البرازيلية من ركلة حرة مباشرة. قطر 1 لبنان 0#beINAFC pic.twitter.com/8zba7Evw36 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٩ يناير ٢٠١٩

هدف ⚽️ المعز علي يضيف الثاني للعنابي بهجمة قطرية سريعة مرتدة. قطر 2 لبنان 0#beINAFC pic.twitter.com/OwrB5OQ6su — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٩ يناير ٢٠١٩

وأصبح رصيد قطر ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة وتتقاسم الصدارة مع السعودية التي سحقت كوريا الشمالية 4-صفر أمس الثلاثاء.

واستبعد فيلكس سانشيز مدرب قطر لاعبه عبدالكريم حسن، أفضل لاعب آسيوي في 2018، من التشكيلة الأساسية قبل أن يشركه بعد ساعة من اللعب أثناء التعادل السلبي.

وستلعب قطر مع كوريا الشمالية يوم الأحد المقبل بينما تلتقي السعودية منتخب لبنان الذي يشارك في البطولة لأول مرة منذ 2000.