القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن في كأس آسيا 2019

رغم أن سوريا حققت نتيجة محبطة بالتعادل مع عشرة لاعبين من المنتخب الفلسطيني، في الجولة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم، يعتقد المدرب بيرند شتانجه أن فريقه لا يعاني من أي ضغوط، كما أكد أنه يستطيع التأقلم ببراعة مع الأجواء الحالية.

وباتت سوريا مطالبة بالفوز على الأردن، غدًا الخميس؛ لإنعاش آمال التأهل قبل مواجهة أستراليا. وحقق الأردن مفاجأة بالفوز 1-صفر على حاملة اللقب.

وقال الألماني شتانجه في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “كل الفرق تواجه الضغط وليس نحن فقط. نحن لا نعاني من الضغط بل نتحلى بالتركيز، لا يمكن وصف موقفنا الحالي بأنه ضغط على الإطلاق، بل إنني أشعر بالراحة ونحاول منح اللاعبين الثقة، وطريقتنا تبدو واضحة في العمل، ونحن نريد الاستمتاع بالأمر ولا يمكن تحقيق أي شيء جيد دون استمتاع بما تفعله”.

وأضاف: “هناك الكثير والكثير من المدربين حول العالم، لكن القليل منهم فقط يستطيعون التعامل مع الضغط. أنا استطيع التعامل مع الضغط بسهولة”.

وتملك سوريا نقطة واحدة مقابل ثلاث نقاط للأردن ولا شيء لأستراليا، التي من المتوقع أن تتعافى وتفوز على فلسطين في الجولة الثانية، يوم الجمعة.

وقال المدرب الألماني: “سنحاول الفوز بالمباراة. موقف المجموعة بات معقدًا بعد فوز الأردن على أستراليا، لذا الأمر ليس سهلًا للبقاء، نحتاج إلى النقاط للاستمرار وسنفعل كل شيء ممكن، والجميع مستعدون باستثناء أسامة عمري الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة في قطر، هذه مباراة خاصة ومباراة قمة ونعرف بعضنا منذ سنوات كثيرة، والكثير من لاعبي المنتخب السوري يلعبون في الأردن وسيكون الأمر مثيرًا وسنحاول الفوز”.

تركيز الحارس شفيع لن ينصب فقط على السومة وخربين

على الجانب الآخر، قال الحارس عامر شفيع، قائد الأردن، إن تركيزه لن ينصب فقط على إيقاف عمر السومة وعمر خربين، ثنائي هجوم سوريا، عن التسجيل في مرماه، بل على كافة اللاعبين المنافسين في القمة العربية المرتقبة، غدًا الخميس.

وخطف شفيع (36 عامًا) الأضواء في المباراة الافتتاحية للأردن، حيث تألق وأنقذ فرصتين في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، ليهدي بلاده الانتصار المفاجئ 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب.

وقال شفيع للصحفيين، اليوم الأربعاء، وقبل مواجهة سوريا في مدينة العين: “كل مباراة بطولة وبالنسبة لي كحارس مرمى يجب أن أكون على أعلى مستوى، وينصب تركيزي على جميع اللاعبين وليس فقط السومة وخربين.

وردًا على تعليقات السومة بجاهزية سوريا للفوز، قال شفيع: “نحترم كل تصريحات عمر السومة بخصوص الفوز، ونحن دائمًا ينصب تركيزنا على المباراة، ولا نهتم بأي شيء خارج المستطيل الأخضر.

“تركيزنا الأكبر على البطولة والمنافسة فيها، ونحن على قلب رجل واحد ويد واحدة وبإذن الله نقدم أداءً كبيرًا.. سنكون مستعدين وكل مباراة بطولة”.

القنوات الناقلة للمباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت سوريا ومصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

وسيقوم المعلق رؤوف خليف بالتعليق على أحداث المباراة من خلال قناتي bein MAX 1، MAX 2، كما أن المباراة سوف يتم نقلها من خلال قناة الكأس EXTRA 1 بصوت المعلق مشعل الشمري، والكأس EXTRA 2 بصوت المعلق أحمد المعمري.